Fortuna drukt VVV verder in de zorgen bij evenaring clubrecord Giakoumakis

Zondag, 14 maart 2021 om 14:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:11

Fortuna Sittard heeft zichzelf zondagmiddag een goede dienst bewezen door de Limburgse derby tegen VVV-Venlo in winst om te zetten. De ploeg van trainer Sjors Ultee was met 1-3 te sterk en diende VVV daarmee de zevende nederlaag op rij toe. Fortuna klimt naar de tiende plek, terwijl de thuisclub vijftiende blijft en nog slechts een punt voorsprong heeft op nummer zestien Willem II. Namens VVV maakte Giorgos Giakoumakis zijn 24e competitietreffer van het seizoen, waarmee de spits het clubrecord van Hans Sleven evenaarde. Sleven kwam in het seizoen 1958/59 tot hetzelfde aantal doelpunten in het shirt van de Venlonaren.

In een weinig verheffende eerste helft had Fortuna het betere van het spel en kwam de ploeg van Ultee na tien minuten spelen op voorsprong. Mats Seuntjens stuurde Lisandro Semedo de diepte in, die het sprintduel eenvoudig won van Leon Guwara en met de punt van de schoen de 0-1 op het bord zette achter doelman Thorsten Kirschbaum. Twee minuten later werd diezelfde Kirschbaum werderom op de proef gesteld, toen Zian Flemming een vrije trap ineens op doel besloot te schieten. De sluitpost van VVV had alle mogelijke moeite met het schot, maar wist in twee instanties te redden, voordat Seuntjens gevaarlijk kon worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een half uur spelen kwam VVV beter in de wedstrijd, waarna de ploeg van Hans de Koning die lijn in de tweede helft doortrok. Het leverde al na tien minuten in de tweede helft de gelijkmaker op, toen Danny Post met een voorzet vanaf rechts het hoofd van Giakoumakis vond. De aanvalsleider zag zijn eerste inzet nog gekeerd worden door doelman Yanick van Osch, maar kon in de rebound alsnog afronden: 1-1. Heel lang kon VVV alleen niet genieten van de gelijkmaker. Amper vijf minuten later ving Seuntjens een slechte uittrap van Kirschbaum op, waarna hij alle tijd en ruimte kreeg om doeltreffend uit te halen in de verre hoek: 1-2.

VVV was op dat moment voetballend niet de mindere, maar wist niet tot noemenswaardige kansen te komen. Dat lukte Fortuna wel, dat via Flemming het duel na ruim een uur spelen in het slot gooide. De aanvaller werd met het hoofd gevonden door Semedo en tekende van dichtbij voor de 1-3. Niet veel later zorgde Flemming wederom voor gevaar, toen hij alleen op doelman Kirschbaum af kon maar wild over schoot. VVV poogde in de slotfase de spanning in het duel terug te brengen, maar kwam niet verder dan een schot van Vito van Crooij, die met de buitenkant van de schoen de handen van Van Osch vond.