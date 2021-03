Advocaat verrast en kiest voor vijfmansdefensie tegen PSV

Zondag, 14 maart 2021 om 13:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:41

Trainer Dick Advocaat kiest voor vertrouwde namen bij Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen PSV van zondagmiddag. Er is maar één wijziging in vergelijking met de 6-0 overwinning op VVV-Venlo van vorige week zaterdag, met Uros Spajic die de defensie versterkt. Hierdoor begint Leroy Fer op de bank. Doelman Justin Bijlow is fit genoeg om te spelen, maar desondanks behoudt Nick Marsman zijn plaats onder de lat bij de Rotterdamse club. Het eerste fluitsignaal in Eindhoven klinkt om 14.30 uur.

Advocaat houdt achterin bij Feyenoord vast aan Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin, Marcos Senesi en Tyrell Malacia, met dus Spajic als extra slot op de deur. terwijl Jens Toornstra, Steven Berghuis en Orkun Kökçü het middenveld vormen. Bryan Linssen word voorin geflankeerd door Luis Sinisterra. Advocaat heeft met Nicolai Jörgensen, Lucas Pratto en Robert Bozenik voldoende aanvallende opties op de bank. Daarnaast zijn ook Ridgeciano Haps, João Carlos Teixeira en de onlangs aangetrokken Aliou Balde eventueel inzetbaar tegen PSV.

Bij Feyenoord is momenteel sprake van een bijna lege ziekenboeg. Alleen Mark Diemers en Bart Nieuwkoop ontbreken tegen PSV vanwege blessureleed. Advocaat hoopt dat zijn ploeg eindelijk weer eens weet te winnen buiten Rotterdam, want in de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden lukte dat niet. Feyenoord speelde tweemaal gelijk en verloor maar liefst driemaal. De laatste uitzege dateert van 10 januari, toen Sparta Rotterdam met 0-1 werd verslagen op Het Kasteel.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü; Berghuis, Sinisterra en Linssen.