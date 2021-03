Schmidt gooit weer fitte Gakpo gelijk voor de leeuwen tegen Feyenoord

Zondag, 14 maart 2021 om 13:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:01

Trainer Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord vrijgegeven. Cody Gakpo is weer geheel fit en heeft gelijk een basisplaats bij de thuisspelende ploeg. Jordan Teze wordt achterin vervangen door Olivier Boscagli, terwijl Pablo Rosario samen met Ibrahim Sangaré voor de controle moet zorgen op het middenveld van PSV. Het eerste fluitsignaal in het Philips Stadion klinkt om 14.30 uur.

Achter de naam van Rosario stond nog een vraagteken, maar de middenvelder is dus fit genoeg voor het treffen met Feyenoord in eigen huis. Boscagli gaat een linie naar achter, waardoor Teze het kind van de rekening is bij PSV. Schmidt kiest verder voor de vertrouwde namen achterin, met naast Boscagli ook Dumfries, Viergever en Max. Gakpo moet samen met Mario Götze voor de aanvoer zorgen richting de aanvallers Donyell Malen en Eran Zahavi.

Mohamed Ihattaren begint wederom op de bank bij PSV, evenals onder meer Marco van Ginkel en Noni Madueke. Yorbe Vertessen, die vorige week tegen Fortuna nog aan de aftrap verscheen bij de Eindhovenaren, moet ook genoegen nemen met een reserverol tegen Feyenoord. De bezoekers uit Rotterdam wisten op 31 januari in De Kuip nog met 3-1 te winnen van PSV, dat destijds vooral vóór rust dramatisch speelde.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Boscagli, Viergever, Max; Rosario Sangaré; Götze, Gakpo; Zahavi, Malen.