Makkelie krijgt in navolging van Kuipers topaffiche in Champions League

Zondag, 14 maart 2021 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:05

De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld voor de returnwedstrijd tussen Real Madrid en Atalanta in de achtste finale van de Champions League. Beide ploegen ontmoeten elkaar dinsdagavond in het Estadio Alfredo Di Stéfano, met 21.00 uur als aanvangstijdstip. Real begint dankzij de 0-1 overwinning van enkele weken geleden met een voorsprong aan de tweede confrontatie met de Italiaanse opponent.

Makkelie wordt dinsdag in Madrid geassisteerd door zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra, terwijl Allard Lindhout als vierde official zal fungeren. Kevin Blom is de VAR in de Spaanse hoofdstad en Jochem Kamphuis zal het Champions League-duel als AVAR volgen. Real sloot het uitduel met Atalanta winnend af dankzij een doelpunt van Ferland Mendy in de 86ste minuut. De ploeg van Hans Hateboer, Robin Gosens, Marten de Roon en Sam Lammers speelde een groot gedeelte van het duel met tien man na de rode kaart voor Remo Freuler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlandse scheidsrechter een topwedstrijd in de Champions League krijgt. Björn Kuipers was afgelopen woensdag de arbiter bij het tumultueus verlopen duel tussen Juventus en FC Porto (3-2). Er was na afloop veel kritiek op Kuipers vanwege de strafschop die de Portugezen kregen en door het feit dat een penalty voor Ronaldo uitbleef, terwijl de sterspeler van Juventus duidelijk werd geraakt door de uitkomende Porto-doelman Agustín Marchesín. Ook was er veel te doen om de vrije trap in de 115e minuut, benut door middenvelder Sérgio Oliveira.

Makkelie was in februari ook al actief in de Champions League, bij het doelpuntrijke treffen tussen Sevilla en Borussia Dortmund (2-3). In november had de toparbiter uit Nederland de leiding over de groepswedstrijd tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig (1-0). Er zijn geen Nederlandse deelnemers meer in het miljardenbal, waardoor Makkelie en Kuipers nog steeds kans maken op de finale. De eindstrijd vindt op 29 mei plaats in Istanbul.