Frans Hoek snapt niks van keepersdiscussie Oranje: ‘Ik vind dat grote onzin'

Zondag, 14 maart 2021 om 11:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:38

Frans Hoek heeft zich zondagmorgen in Goedemorgen Eredivisie uitgelaten over de keepersdiscussie die op dit moment gaande is rond het Nederlands elftal. De voormalig doelman snapt niet dat de nadruk wordt gelegd op een jonge derde doelman en begrijpt het volkomen dat Maarten Stekelenburg deel uitmaakt van de voorselectie van bondscoach Frank de Boer voor de aankomende WK-kwalificatieduels. Bovendien maakt hij zich zorgen om de situatie van Justin Bijlow, die dit seizoen veelvuldig aan de kant staat bij Feyenoord met blessureleed.

Stekelenburg was samen met Jeremiah St. Juste misschien wel de meest opmerkelijke naam in de voorselectie van De Boer, die vorige week zondag bekend werd gemaakt. “Wat ik zie is dat Maarten topfit is, dat is essentieel”, begint Hoek zijn monoloog over de keepersdiscussie. “Wat hij doet, doet hij goed. Maar hij is nog niet helemaal op de proef gesteld. Donderdag tegen Young Boys is er geen schot op doel geweest. Ajax is oppermachtig in situaties en wedstrijden, Maarten heeft veel ervaring en een fantastisch WK (in 2010, red.) gespeeld. Je moet kijken hoe het in de ontwikkeling is. Het is niet raar dat hij Maarten meeneemt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoek vindt het wel raar dat veel jonge doelmannen de revue passeren als het over de positie van derde doelman van Oranje gaat. “Wat je vaak hoort is: 'we nemen een derde keeper mee die kan worden opgeleid'. Ik vind dat grote onzin. Je gaat naar het EK om te winnen”, zegt Vink stellig. “Dat betekent dat je met het sterkst mogelijke team moet gaan. De keepers horen daar ook bij. Tim Krul en Jasper Cillessen staan voor mij niet ter discussie. Stel dat Krul rood krijgt, Cillessen komt erin en raakt geblesseerd. Dan moet de derde keeper er gewoon in. Dat moet dan de beste zijn van Nederland op dat moment. Het feit dat Frank Maarten erbij heeft gehaald, zegt veel. Dat geeft aan dat hij niet het vertrouwen in alle andere keepers heeft die potentieel kandidaat zijn. En terecht.”

Een van de doelmannen die de voorbije maanden vaak werd genoemd als potentiële doelman bij het Nederlands elftal, is Bijlow. Hoek ziet het niet gebeuren dat de sluitpost van Feyenoord komende zomer meegaat met Oranje naar het EK. “Bijlow was heel goed bezig, maar daar maak ik mij zorgen om”, doelt Hoek op het feit dat de Feyenoorder een groot deel van het seizoen heeft moeten missen door blessures. “Als ik zie hoe die blessures tot stand komen, dat zijn allemaal contactmomenten met tegenstanders. Hij heeft het op dit moment gewoon heel moeilijk.”

Tot slot liet de voormalig doelman van Ajax en Barcelona zich uit over de transfer van Joël Drommel naar PSV. Hoek verwacht niet dat Drommel garanties heeft gekregen van PSV met het oog op een mogelijk vertrek van Yvon Mvogo. “Het lijkt mij als trainer heel stug om garanties te geven aan iemand die zich nog volledig moet bewijzen op dat niveau”, vertelt Hoek. “Je moet eerst laten zien dat je die plaats verdient. Het gaat bij PSV om winnen, om kampioen worden. Ik denk dat drommel in potentie een betere keeper kan worden dan Mvogo, maar dat zijn veronderstellingen. Je gaat een stap omhoog, de druk gaat omhoog. Dat is moeilijk om nu te bepalen. Hij gaat of als een speer omhoog, hij blijft hangen of hij kan het niet aan.”