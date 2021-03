Kraay verbijsterd door onthulling Hofland: ‘Jij hebt gewoon spelers betaald?’

Zondag, 14 maart 2021 om 10:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:22

Kevin Hofland kraakt zondagochtend in de voetbaltalkshow Goedemorgen Eredivisie enkele kritische noten over Fortuna Sittard en trainer Sjors Ultee. De vorig jaar in november ontslagen trainer snapt niet waarom de huidige oefenmeester van de Limburgers zei dat hij loyaal is aan Hofland, terwijl hij kort daarna het gesprek aanging met het Fortuna-bestuur voor de vacante trainerspositie in Sittard..

"Ik vind het altijd raar als iemand zegt dat hij loyaal aan jou is", verzucht de clubloze Hofland bij ESPN. "Dat hoeft niet, ik ben verantwoordelijk. Kristof Aelbrecht was mijn rechterhand. Die heeft vanaf het begin gezegd: 'Als jij gaat, dan ga ik ook, welke kant dan ook op'. Daar hebben we het intern ook over gehad." Analist Hans Kraay junior vraagt vervolgens wat de grootste irritatie van Hofland is ten opzichte van Ultee. "Op een gegeven moment spreek je uit van: 'Ik ben hier ook weg, dit gaat niet gebeuren'. Dat heeft hij niet alleen tegen mij gezegd, maar tegen iedereen. En twee dagen later staat hij voor de camera van: 'Ja, ik ben kandidaat'."

"En dat vind ik niet erg, want ik snap dat. De een zijn dood is de ander zijn brood", vervolgt Hofland zijn terugblik op het tussentijdse vertrek bij Fortuna. "Maar geef dan even een belletje. Zo van: 'Kevin luister, de situatie is veranderd. Ze hebben me benaderd en ik ga ervoor'. Misschien denk ik daar anders over, want ik zou het wél doen", aldus de oud-verdediger, die kritiek op Ultee verder achterwege laat. "Maar het is nu oké, want we hebben daarna wel gewoon contact gehad en daarover gesproken. Het ging allemaal heel snel en het was een achtbaan voor hem, dat geloof ik ook wel. Er kwam op een gegeven moment veel op hem af. Maar nogmaals: Ik denk zo en dat betekent niet dat hij ook zo moet denken om mij even te bellen. We hebben het uitgesproken en het is ook gewoon klaar."

Desondanks is het gevoel voor Fortuna 'helemaal weg' bij Hofland. "Niet door Sjors ofzo, maar door alles binnen de club, ja. Veel mensen." Deze uitspraak leidt tot verbazing bij presentator Milan van Dongen. "Veel mensen ja? Ik dacht alleen de eigenaar (Isitan Gün, red.)." Waarop Hofland antwoordt: "Nogmaals, ik gun Fortuna het beste, laat ik dat vooropstellen. Alleen, mijn gevoel naar Fortuna is bijna helemaal weg, laat ik het zo zeggen. Dat is heel pijnlijk. De mensen weten wel wat ik voor de club gedaan heb, buiten het feit dat ik trainer was. Hoe ik ze geholpen heb. En dat steekt wel." Van Dongen vraagt gelijk of Hofland uitgebreider kan uitleggen wat hij allemaal voor Fortuna heeft gedaan in zijn periode als trainer aldaar.

"Ze hebben het op een gegeven moment lastig gehad met salarissen. Nou, dat heb ik betaald, voorgeschoten. Welke trainer doet dat?", vraagt Hofland zich hardop af. De verbazing is groot bij Kraay junior: "Jij hebt gewoon spelers betaald?" De voormalig Fortuna-coach komt gelijk met een bevestigend antwoord: "Spelers en personeel, ja. Daar zijn afspraken over gemaakt en dat is ook netjes teruggekomen. Alleen, ik deed dat om alles rustig te kunnen houden. En dán vind ik het gewoon niet netjes hoe het gaat na mijn ontslag, dat vind ik jammer. En zo zit ik in elkaar, ik kan héél slecht tegen onrecht. Dus dan gaat bij mij ook de deur dicht", aldus Hofland.

Kraay junior brengt daarnaast de toekomst van Hofland op trainersgebied ter sprake. "Klopt het dat jij via je zaakwaarnemer min of meer hebt gesolliciteerd bij VVV-Venlo en Almere City FC?", vraagt de verslaggever van ESPN. "Ja, dat klopt", zo luidt het antwoord van de bij Fortuna vertrokken coach. Bij VVV werd onlangs bekend dat trainer Hans de Koning na dit seizoen vertrekt, terwijl de huidige nummer vier in de Keuken Kampioen Divisie onlangs afscheid nam van Ole Tobiasen.