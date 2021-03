Vergelijking met Ziyech bij ESPN: ‘Verwacht van hem grotere stappen'

Zondag, 14 maart 2021 om 10:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Hans Kraay junior en Marciano Vink hebben zich zaterdagavond andermaal verbaasd over de vorm waarin Calvin Stengs momenteel verkeert. Beide analisten zijn van mening dat de aanvaller annex middenvelder gezien zijn potentie grotere stappen moet maken, zo geven ze aan in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Vink trekt de vergelijking met Hakim Ziyech, die vorig jaar de overstap naar Chelsea maakte na een aantal sterke jaren bij Ajax.

Stengs had zaterdag met een assist op Myron Boadu een klein aandeel in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente, maar viel volgens Kraay en Vink vooral op door zijn wisselvallige spel. “Als je met hem praat, denk je dat ze altijd maar achttien of negentien jaar blijven”, is Kraay van mening. “Hij is inmiddels 22. Het mag allemaal iets bepalender en nadrukkelijker. Hij moet meer opeisen. Gisteren (zaterdag, red.) zit je gewoon drie kwartier van hem te genieten. Hij is eigenlijk, in Duitsland zeggen ze een dreh- und angelpunkt, dat vind ik een mooie. Dan moeten we wachten tot de 84ste minuut en dan is hij er weer.”

Volgens Vink is het een terugkerend fenomeen. Hij vraagt zich dan ook af of het verandert zolang Stengs bij AZ speelt. “Is dat niet iets wat bij hem hoort?”, vraagt Vink hardop af. “Iets wat we moeten accepteren? Dat hij 45 minuten de dingen laat zien waarvan wij denken: die bezit hij. Maar dat er ook momenten van veertig minuten zijn waarbij je je afvraagt of hij wel meedoet. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Ook niet voor het eerst dat dit gezegd is. Als jij zo’n groot talent of zo’n grote topper bent, ga je ermee aan de slag. Dan kan er nog een keer een verval zijn, maar kan het niet wekelijks terugkomen.”

Ook Kraay verwacht meer van de vijfvoudig Oranje-international. “Je kan nooit negentig minuten goed spelen, maar ik zit er gewoon alleen op te hopen.” Vink trekt de vergelijking met Ziyech, die bij Ajax toe was aan een nieuwe stap en vorig jaar transfereerde naar Chelsea. “We mogen verwachten dat er een stijgende lijn in zit. Dat omschakelen wordt iets beter, maar van hem (Stengs, red.) verwacht je grotere stappen. Je ziet het ook aan Ziyech. Ziyech was in Nederland zogenaamd uitgeleerd. Die maakt een flinke stap hoger. Het lijkt op dit moment dat dat te veel is voor Stengs.”