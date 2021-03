De ode van Mamady Moriba: ‘Ronald Koeman is voor mij de papa van Ilaix’

Mamady Moriba, de vader van Ilaix Moriba, is Ronald Koeman eeuwig dankbaar voor de kansen die zijn zoon krijgt in het eerste van Barcelona. De middenvelder mocht twee dagen na zijn achttiende verjaardag al zijn debuut maken en inmiddels staat de teller reeds op zes wedstrijden. De persoonlijke hoogtepunten voor Moriba stapelen zich op: twee basisplaatsen, zijn eerste doelpunt en de eerste minuten in de Champions League. “Ronald is voor mij de papa van Ilaix”, benadrukt Moriba senior in een interview met Sport.

“Een persoon die iemand de kans van zijn leven geeft, zoals hij dat bij mijn zoon heeft gedaan, moet je eeuwig dankbaar zijn. Dat doen niet alle trainers. Zonder Koeman zouden enkele jongelingen niet bij het eerste elftal zitten.” De doorbraak van Moriba komt ook op een belangrijk moment. Het contract van de tiener loopt medio 2022 ten einde en een nieuwe verbintenis is dan ook een van de eerste prioriteiten voor kersverse voorzitter Joan Laporta. Moriba senior, die niet de belangen van zijn zoon behartigt maar wél altijd bij de gesprekken tussen club en management aanwezig is, heeft vertrouwen in een goede afloop.

“Gezien de huidige gang van zaken, met dank aan Koeman, denk ik alleen maar aan Barcelona. Waarom zou hij moeten vertrekken? Op zo’n leeftijd is het een risico om naar een andere club te gaan”, stelt Mamady Moriba. “Hij heeft een trainer die in een lastige wedstrijd zoals tegen Sevilla kiest voor een voetballer uit de eigen jeugd. Daar moet niet zomaar aan voorbij worden gegaan. Dat doet vrijwel niemand”, doelt hij op de invalbeurt van zijn zoon in de tweede halve finale van de Copa del Rey. De tiener kwam in de 78e minuut binnen de lijnen, bij een ontoereikende 1-0 voorsprong, waarna ternauwernood een verlenging én een ticket voor de finale kon worden afgedwongen.

De aanstelling van Laporta kan de goedkeuring van Moriba senior wegdragen. “Het helpt zeer zeker dat hij weg is van La Masia”, doelt hij op de jeugdopleiding van Barcelona. “Na het vertrek van Frank Rijkaard koos Laporta voor de trainer van Barcelona B, Josep Guardiola. Hij steunde hem volledig. Dat doen niet alle voorzitters van clubs waar de druk immens is. Het is veel makkelijker om een meer ervaren trainer aan te stellen. Hopelijk gaat Ilaix nooit weg bij Barcelona en wordt hij een voorbeeld voor de nieuwe generaties. Ik hoop dat jongens die twijfelen tussen blijven of weggaan, naar Ilaix kijken en iemand zien die koos voor een langer verblijf en nu in het eerste speelt. Hopelijk speelt hij hier heel zijn leven.”

Moriba ondertekende in april 2019 zijn eerste professionele contract voor drie seizoenen. Een verbintenis die niet zomaar tot stand kwam, daar Manchester City een serieuze kanshebber op zijn komst was. Spaanse media verzekerden destijds dat de middenvelder in één klap het meestverdienende talent van de jeugdopleiding werd: een bedrag van twee miljoen euro verspreid over drie jaar. Barcelona moest bovendien 2,5 miljoen euro verdelen onder zaakwaarnemer Jonathan Barnett van de Stellar Group én Mamady Moriba. De verwachting is dan ook dat de nieuwe gesprekken wederom gecompliceerd zullen zijn.

“De onderhandelingen met Barcelona zaten vast. We spraken met technisch directeur Txiki Begiristain van Manchester City en hij legde ons het project uit. Daar waren we zeer van gediend. We voelden vertrouwen. Een paar weken later hadden we de vliegtickets om af te reizen en het contract te ondertekenen. Op de ochtend zelf annuleerde ik alles”, blikt Moriba senior terug. “Ik wilde dat Ilaix een voorbeeld en een referentie zou zijn voor de volgende generaties van Barcelona. Zijn vrienden waren alllemaal al vertrokken. Als hij zou blijven, zou het het bewijs zijn dat jeugd belangrijk is voor Barcelona. En uiteindelijk kwamen we tot een akkoord waar iedereen bij gebaat was.”

Daar had Mamady Moriba naar eigen zeggen een groot aandeel in. “Vanaf de eerste dag dat de onderhandelingen begonnen, heb ik gezegd: ‘Ik wil dat mijn zoon bij Barcelona blijft’. Op een dag ging ik zonder zaakwaarnemer naar La Masia en zei ik: ‘Ik vind Barcelona geweldig, maar jullie moeten extra je best doen om ervoor te zorgen dat Ilaix blijft. We willen niet weg'. In het buitenland konden we veel meer verdienen. We wisten dat de jeugdtrainers van Barcelona weg van Ilaix waren. Het was een moeilijke situatie. Onder meer voormalig technisch manager Eric Abidal overtuigde anderen ervan dat Ilaix Azulgrana moest blijven.” Ook Juventus en Chelsea waren toentertijd zeer geïnteresseerd en naderhand toonde ook Borussia Dortmund belangstelling. In de daaropvolgende jaren vroeg onder meer RB Leipzig om een huurdeal, maar Abidal weigerde medewerking te verlenen.