Jürgen Klopp trapt keihard op de rem en stelt Frank de Boer teleur

Zondag, 14 maart 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:04

Frank de Boer hoopt nog altijd dat hij komende zomer tijdens het EK een beroep op Virgil van Dijk kan doen, maar Jürgen Klopp acht het onwaarschijnlijk dat de verdediger komende zomer het Oranje-shirt om de touwen draagt. Ruim een maand geleden liet de manager van Liverpool al doorschemeren dat hij niet verwachtte dat de verdediger dit seizoen al zijn rentree zou maken. Klopp spreekt zich zondag zeer duidelijk uit over de kansen dat Van Dijk en de eveneens geblesseerde Joe Gomez aan het EK zullen meedoen.

Van Dijk liep halverwege oktober in de wedstrijd tegen Everton een zware knieblessure na een charge van Jordan Pickford op en werd later die maand succesvol geopereerd. Normaal gezien zou er een revalidatie van zes tot negen maanden wachten voor de aanvoerder van Oranje. Gomez is op zijn beurt herstellende van een afgescheurde achillespees. “Ik ben niet degene die bepaalt, maar aan de hand van de informatie die ik op dit moment heb, is het onwaarschijnlijk dat ze op het EK zullen zijn.”

Van Dijk is al enige tijd weer buiten op de velden van Liverpool in training en lijkt ogenschijnlijk aardig op schema te liggen voor een come-back in de slotfase van het seizoen. Niets is minder waar, zo benadrukt Klopp. “We hopen allemaal dat Virgil en Joe klaar zullen zijn om in de voorbereiding op het volgende seizoen weer bij ons aan te sluiten”, doelt de Duitser op de maand juli. “Dat is precies waarop we onze hoop hebben gevestigd.”

Klopp krijgt alle verhalen ook mee en wil daarom alle verwachtingen en positieve verhalen temperen. “We moeten niet vergeten dat deze twee heel serieuze blessures hebben opgelopen. Ik ben iemand die altijd verrast wil worden en ik sta open voor positieve verrassingen. Als iemand morgen zegt dat ze opeens volop kunnen aanhaken en kunnen meetrainen, zou dat prachtig zijn.”

“Maar niemand hier bij Liverpool heeft me verteld dat ze ook maar in de buurt van ’ready’ zijn. Ja, Joe is net begonnen met rennen en Virgil rent al eventjes. Maar echt, we zijn al in de zevende hemel als ze de voorbereiding van het nieuwe seizoen halen.” Het spelen van het Europese eindtoernooi, dat van 11 juni tot 11 juli wordt gehouden, is dan ook een utopie. “Het EK is nog helemaal niet door mijn hoofd geschoten. Wanneer moet iemand in staat zijn om aan een EK deel te nemen? Moet hij dan een week van tevoren fit zijn? Op de dag dat het EK begint? Ik weet het niet hoor.”

Klopp begrijpt dat er een noodzaak is om te weten wanneer Van Dijk en Gomez weer fit zijn. “Maar we kunnen daar werkelijk niets over zeggen en dat gaan we dus ook niet doen", benadrukt de manager van de huidige nummer acht van de Premier League. "Er komt een moment dat ze allebei weer helemaal klaar zijn. Maar nogmaals, wij hopen dat het in de voorbereiding zal zijn voor komend seizoen.”