Drommel spreekt over PSV en Mvogo; Ronald de Boer trekt zijn conclusies

Zaterdag, 13 maart 2021 om 23:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Joël Drommel heeft zaterdagavond min of meer toegegeven dat hij persoonlijk akkoord is met PSV. Na afloop van de wedstrijd tegen AZ (4-1 nederlaag) wilde de doelman van FC Twente niet al te direct ingaan op de vraag van Hans Kraay junior of hij voor vijf seizoenen gaat tekenen. "Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen", aldus Drommel tegenover ESPN.

Het is nog onduidelijk of PSV verdergaat met Yvon Mvogo, die in principe voor twee seizoenen is gehuurd van RB Leipzig. Er zou een optie zijn om die verbintenis in de zomer te ontbinden. Kraay junior vraagt dan ook aan Drommel of hij met PSV over de situatie van Mvogo heeft gesproken. "Misschien wel, ja. Misschien. Het zou kunnen dat hij gaat, het zou ook kunnen dat hij blijft. Het belangrijkste is dat ik wil en ga spelen. We gaan het zien wat er gaat gebeuren. Ik focus me nu gewoon op Twente. Ik wil hier niet zo afsluiten als vandaag. Ik wil nog hele mooie wedstrijden spelen voor deze club."

Over het duel met AZ is Drommel dus allesbehalve tevreden. "We begonnen heel slecht. We wisten niet waar iedereen moest lopen en AZ speelde dat uit. We hadden de bal nog niet geraakt of hij lag twee keer in het netje." Bij de 3-0 ging Drommel persoonlijk in de fout, door een lage harde vrije trap van Teun Koopmeiners in eigen doel te tikken. De goalie krijgt de vraag of de transferperikelen van afgelopen week daarin mee hebben gespeeld. "Natuurlijk komt alles naar je hoofd. Dat moet je goed verwerken. Die derde goal: dramatisch, een grote fout. Ik neem er zelf de verantwoording voor, maar ik zet mezelf daar weer overheen. Gewoon door blijven bikkelen, hard blijven werken."

In de studio van ESPN probeert Ronald de Boer het interview met Drommel te duiden. "Ik heb wel het gevoel dat er een belofte is gedaan, zeker", aldus De Boer, die bijval krijgt van Arnold Bruggink. "Er staat gewoon een clausule in het contract van Mvogo. Dat is gewoon een optie in het contract, dat je na één jaar kunt beslissen: wat gaan we ermee doen. Door het aantrekken van Drommel ga je wel denken dat PSV heeft besloten om niet door te gaan met Mvogo." De Boer stemt daar mee in: "Dat lijkt me wel, en dat gevoel gaf Joël ook wel."