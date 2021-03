Danny Buijs: ‘Als ik hem had geslagen, was hij niet meer opgestaan’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 23:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:42

Het meest opmerkelijke moment bij het duel tussen FC Groningen en FC Emmen (1-1) in de Eredivisie van zaterdag vond in de 94e minuut plaats. Glenn Bijl werd naar de grond gesmeten door Danny Buijs, nadat hij de coach van FC Groningen had belet om de wedstrijd snel te hervatten. Bijl gaf na afloop aan dat hij een minuut eerder bij een andere ingooi ook al mot met de trainer had gehad. “‘Je bent niet goed’, zei ik toen tegen hem, dus misschien was hij nog een beetje boos over dat moment”, reageerde Bijl voor de camera van ESPN.

“Dit gebeurde er eigenlijk direct achteraan.” De verdediger van FC Emmen erkende dat het geen harde klap was geweest. “Maar volgens mij was het wel een beste nekklem. Nee, ik ging zeker niet overdreven naar de grond. Volgens mij is dit wangedrag, zeker voor een trainer. Het was zeker een gek moment.” Buijs gaf toe dat hij niet zo had moeten handelen. "Het was een ingooi voor ons en ik hoopte dat wij nog een laatste aanval in konden zetten door de wedstrijd snel te hervatten. Ik moet dat misschien niet doen. Maar ja, hij moet ook die bal niet uit mijn handen pakken, toch?”

?? Wat doet Danny Buijs hier? ?? pic.twitter.com/VYny3AULzu — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2021

“Of ik misschien nog goed wegkwam met geel? Nee, dat denk ik niet. Het viel allemaal wel mee. Als ik hem had geslagen, dan was hij niet meer opgestaan”, benadrukte de trainer van FC Groningen. “Het gebeurt in de adrenaline, in de emotie. Achteraf had ik hem beter niet dat duwtje kunnen geven. Ik moet misschien voortaan die bal laten lopen. Het zit in de aard van beestje, maar ik heb hem niet geslagen ofzo.”

“Laten we er geen al te grote zaak van maken. Ik hoef geen excuses aan te bieden”, zei Buijs, die hoe dan ook nog best een praatje met Bijl wilde maken. “De scheidsrechter heeft mij een gele kaart gegeven. Het is klaar zo.” Bijl hoefde Buijs niet meer te spreken. “Nee, dat hoeft van mij niet. Hij doet er alles aan om te winnen, ik ook. Alleen dit had hij wel anders kunnen oplossen. Wat mij betreft hoeft hij niet geschorst te worden, maar dit gedrag hoort niet thuis in het voetbal. Volgens mij moet je geen judoworp gebruiken.’’

Dick Lukkien was niet te spreken over het gedrag van Buijs. “Ik houd er niet van als mensen van de tegenpartij aan mijn mensen zitten. Glenn kan soms heel irritant zijn, dat weet ik. Maar ik zie dat Danny hem zijn nek trekt, dat is nergens voor nodig.”