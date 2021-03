Jan Joost van Gangelen glundert: ‘Ik zou hem graag als schoonzoon hebben’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 23:21 • Jeroen van Poppel

Calvin Stengs won zaterdagavond met AZ met grote overtuiging van FC Twente (4-1). De aanvallende middenvelder gaf na afloop een ontwapenend interview aan Hans Kraay junior van ESPN, waarin ook privézaken aan bod kwamen. "Het is vooropgesteld natuurlijk een enorm leuk joch. Ik zou hem graag als schoonzoon hebben", glunderde Jan Joost van Gangelen na het interview in de studio.

In het begin van het interview deelde Kraay junior een compliment uit aan Stengs, die een uitstekende eerste helft speelde. "Ik wil me altijd laten gelden, en als het dan de eerste helft zo goed gaat, dan is dat lekker", aldus de 22-jarige Oranje-international, die toegaf dat zijn spel in de tweede helft minder was. "Ik vond zelf ook wel dat ik minder aan de bal kwam. Dat heeft ook wel een beetje met Twente. Op een gegeven moment zeiden ze ook wel: 'We zakken met z'n allen terug.' Dus de linies worden dan ook wat kleiner. In de eerste helft hadden we ook wel echt heel veel ruimte. Dat Twente ons echt liet voetballen. Maar klopt, ik vond het zelf ook wat minder. Hoe dat komt? Tja, ik geef gewoon vol. Ik doe mijn best en probeer aanspeelbaar te zijn tussen de linies. Ik durf niet echt te zeggen waar het aan ligt.

Vervolgens kreeg Van Gangelen, die het interview vanuit de studio van ESPN meeluisterde, het woord. Stengs is de schoonzoon van bondscoach Frank de Boer en diens broer Ronald had Van Gangelen een vraag ingefluisterd. "We begrepen dat Calvin bezig is met zijn nieuwe huis, maar dat maar niet lukt om een nieuwe vloer uit te kiezen", lachte Van Gangelen. "Dat lijkt ons een heel vervelend probleem, op dit moment." Stengs moest eveneens lachen en zei: "Toevallig doet de vrouw van Ronald interieur in huis en zo. Ik maak maar steeds geen keuze en ik stel het steeds uit. Ronald heeft gelijk: ik moet gewoon een keuze gaan maken. Maar ik wil Suze alvast bedankt. En Ronald, jij ook."

Ronald de Boer was na het gesprek met Stengs kritisch op diens tweede helft. "We hebben hem echt een half uur niet gezien", aldus De Boer. "Dan verliest hij ook een paar keer heel knullig de bal. Natuurlijk geeft de stand aanleiding om het een beetje te laten lopen, maar hij heeft dat wel iets te vaak. Ook weleens als het in een wedstrijd nog 1-1 of zo is, dat moet hij zeker gaan verbeteren." Arnold Bruggink vindt dat het 'ook gewoon het karakter' is van Stengs. "Ik kan me voorstellen dat jullie het daar ook weleens over hebben, Ronald, dat hij soms iets meer moet eisen van zichzelf. Maar het is meer zoals hij is als persoon. Ik vind het een goede eigenschap, maar als je kijkt naar de echte absolute top, dan zit dat meestal wel anders in elkaar qua egoïsme."