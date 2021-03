Eerste doelpunt van Beugelsdijk leidt belangrijke zege van Sparta in

Zaterdag, 13 maart 2021

Sparta Rotterdam heeft op Het Kasteel uitstekende zakengedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Henk Fraser versloeg RKC Waalwijk met 2-0 en loopt daardoor verder weg van de gevarenzone. Sparta staat met dertig punten twaalfde en heeft negen punten voorsprong op nummer zestien Willem II. Voor RKC is de situatie echter penibel. Het team van Fred Grim heeft maar twee punten meer dan de Tilburgers.

Het was veelzeggend dat het eerste schot op doel pas na 26 minuten viel. Sparta zocht weliswaar wat meer de aanval, maar de ploeg van Fraser stuitte telkens op een Waalwijkse muur. Het schot van Lennart Thy was een makkelijke prooi voor Kostas Lamprou en bovendien stond de aanvaller buitenspel. De hoogtepunten waren zodoende schaars op Het Kasteel, waar Mario Engels zich geblesseerd moest laten vervangen door Bryan Smeets en RKC niet tot één schot op doel van Maduka Okoye kwam.

Ook na rust maakten Sparta en RKC er aanvankelijk nog geen feestje van, maar toch viel na 57 minuten de openingstreffer. Tom Beugelsdijk kwam bij een corner boven iedereen uit en kopte de bal tegen de touwen: 1-0. Het was voor de verdediger zijn eerste Eredivisie-treffer in het tenue van de Rotterdammers. Grim greep in na de tegentreffer op Het Kasteel en voerde een dubbele wissel door en dat gold niet veel later ook voor Fraser.

Lennerd Daneels kreeg twintig minuten voor tijd dé kans op de 1-1. De aanvaller werd door Vurnon Anita gelanceerd, maar vrij voor Okoye slaagde hij er niet in om de rust te bewaren. Daneels knalde de bal hard over. In blessuretijd maakte een blunder van Lamprou de schade nog groter voor RKC. Hij kwam uit bij een duel tussen Ahmed Touba en Bryan Smeets, maar laatstgenoemde troefde beiden af: 2-0.