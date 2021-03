Barcelona en Real Madrid juichen: Atlético verzaakt tegen tien man Getafe

Zaterdag, 13 maart 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:52

Atlético Madrid heeft zaterdag dure punten laten liggen in LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone kwam op bezoek bij streekgenoot Getafe niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Door de puntendeling heeft Atlético nu zes punten meer dan stadsgenoot Real Madrid, terwijl Barcelona maandagavond op vier punten van de koploper kan komen als van Huesca wordt gewonnen. Getafe heeft nog nooit een doelpunt tegen het Atlético van Simeone gemaakt. In negentien onderlinge duels heeft Atlético een doelsaldo van 34-0.

In de eerste helft ging Atlético van méér naar minder. Het team van Simeone zocht in de openingsfase het doelgebied van keeper David Soria op, maar de koploper kreeg het scorebord niet in beweging. Soria met goede reflexen dat Yannick Ferreira Carrasco of Luis Suárez de score kon openen. De thuisploeg had in de eerste helft slechts 31 procent balbezit, maar het vele (veroorzaakte) oponthoud was koren op de molen voor het team van José Bordalas. Getafe was er alleen maar bij gebaat dat het duel voortdurend werd onderbroken.

Simeone wijzigde zijn team in de rust: Saúl Ñiguez werd vervangen door Joao Félix. Getafe ontbeerde duidelijk creativiteit in de spaarzame momenten dat men de bal had, terwijl Atlético moeite had met de manier waarop de streekgenoot druk zette op de linies. Na een uur spelen ontsnapte Atlético aan een tegendoelpunt na balverlies van José Maria Giménez toen Jan Oblak een schot van Enes Ünal keerde. Niet veel later werd een treffer van Joao Félix afgekeurd omdat de bal al over de achterlijn was geweest alvorens Marcos Llorente voorgaf.

Getafe moest de laatste twintig minuten met tien man volmaken. José María Sánchez Martínez gaf Allan Nyom geel voor een charge op Renan Lodi, maar na inmenging van de VAR koos de arbiter voor een rode prent. Na de overtalsituatie was het echt menens voor los Colchoneros, die echter geen winnende treffer konden forceren. Soria stopte pogingen van Moussa Dembélé, Joao Félix en Renan Lodi én werd ook nog eens geholpen door de paal toen Suárez dacht dat hij de winnende ging maken.