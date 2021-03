Sergio Agüero voegt zich naast David Silva op topavond voor City

Zaterdag, 13 maart 2021 om 22:49 • Jeroen van Poppel

Manchester City heeft zaterdagavond een nieuwe stap richting het kampioenschap gezet. De manschappen van Josep Guardiola hadden het 45 minuten lastig met het sterk gegroepeerde Fulham, maar liepen na rust eenvoudig uit: 0-3. Sergio Agüero maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen en is nu met David Silva de enige speler die in tien verschillende Premier League-seizoenen voor City heeft gescoord. De club staat zeventien punten voor op Manchester United, maar heeft wel twee duels meer gespeeld. Fulham, waar Kenny Tete de hele wedstrijd speelde, moet op plek achttien vrezen voor degradatie.

Guardiola besloot waarschijnlijk met het oog op de komende Champions League-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach om diverse belangrijke spelers rust te gunnen. Zo zaten Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan op de bank, terwijl Ferran Torres en Sergio Agüero weer eens een basisplaats hadden. In de eerste helft hield Fulham tamelijk eenvoudig stand, ondanks dat City een aantal kansen creëerde.

In de eerste 45 minuten vuurde City via Bernardo Silva, Agüero en Torres drie keer op doel, maar alle schoten kwamen recht op doelman Alphonse Aréola af. Twee minuten na rust werd de Franse goalie van Fulham alsnog geklopt. Een scherp aangesneden vrije trap van João Cancelo werd van dichtbij binnengetikt door John Stones: 1-0. Het ging vanaf dat moment snel voor City, dat binnen het eerste kwartier na rust ook zijn tweede en derde doelpunt produceerde.

Fulham-verdediger Joachim Andersen schoot de bal knullig tegen ploeggenoot Ivan Cavaleiro, waardoor Gabriel Jesus was vertrokken. De Braziliaan omspeelde Aréola en rondde af: 2-0. Kort daarna kreeg Ferran een zet in de rug van Oluwatosin Adarabioyo, waarna scheidsrechter Andre Marriner naar de stip wees. De penalty werd benut door Agüero: 3-0. De wedstrijd werd daarna professioneel uitgespeeld door the Citizens.