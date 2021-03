Opstootje tussen Buijs en Bijl meest frappante moment bij Groningen - Emmen

Zaterdag, 13 maart 2021 om 21:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:33

FC Groningen heeft zaterdag dure punten laten liggen in de Eredivisie. Het team van Danny Buijs kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen FC Emmen en dat betekent dat de noorderlingen één van de laatste vijf competitieduels hebben gewonnen: 1-1. FC Groningen is op een zesde plaats terug te vinden, terwijl het al vier opeenvolgende duels ongeslagen FC Emmen een punt is ingelopen op concurrent ADO Den Haag: veertien om vijftien punten. De nadelige marge van de Emmenaren ten opzichte van nummer zestien Willem II bedraagt echter nu zeven punten. De Tilburgers waren eerder vandaag met 3-1 te sterk voor sc Heerenveen.

FC Groningen kwam na enkele minuten spelen al goed weg toen Sergio Padt een misstap beging. De doelman dribbelde met de bal aan zijn voet het strafschopgebied uit, maar Michael de Leeuw ontfutselde hem het leer en werd vervolgens onderuit getrapt door Padt. De keeper kwam goed weg met een gele kaart. Uit de daaropvolgende vrije trap schoot Miguel Araujo de bal richting de kruising, maar Padt tikte de bal nog knap tegen de paal.

Een schot voorlangs van Glenn Bijl was een voorbode van de openingstreffer van de rechtsback in de 38e minuut. De bal viel na een afgeslagen voorzet voor zijn voeten en Bijl zag zijn van richting veranderde schot achter Padt belanden: 0-1. FC Groningen kon in de eerste helft niet overtuigen en zag Ramon Lundqvist na nog geen half uur spelen afhaken. De middenvelder bleef met zijn enkel in het gras haken en werd vervangen door Wessel Dammers.

In de eerste helft creëerde het team van Buijs geen enkele kans, maar na de pauze kwam Groningen beter voor de dag en verscheen na een uur spelen de 1-1 op het scorebord. Na een onnodige dribbel én balverlies van Kerim Frei op het middenveld kon Alessio da Cruz na een prachtige steekbal van Tomas Suslov op het doel van Michael Verrips af. De aanvaller rondde de counter van de Groningers beheerst af.

Aan niets was te merken dat er tussen FC Groningen en FC Emmen een gat op de ranglijst gaapt van twaalf plaatsen. Het team van Buijs kon geen tweede treffer forceren, terwijl een kopbal van invaller Paul Gladon na een mooie aanval in de handen van Padt belandde. In de slotfase was er nog sprake van een grimmige sfeer na een opstootje tussen Bijl en Buijs. De trainer van Groningen werkt de doelpuntenmaker van FC Emmen tegen de grond en kreeg daar een gele kaart voor. FC Groningen wacht over een week een uitduel met RKC Waalwijk, terwijl FC Emmen dezelfde dag op bezoek gaat bij Feyenoord.