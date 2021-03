Joël Drommel maakt zwakke indruk in historische eerste helft tegen AZ

Zaterdag, 13 maart 2021 om 21:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

AZ heeft zaterdagavond met grote overtuiging van FC Twente gewonnen. De Alkmaarders overklasten de Tukkers met name in de eerste helft en produceerden uiteindelijk vier goals: 4-1. Opvallend genoeg vielen in de eerste helft liefst drie eigen doelpunten, een nieuw competitierecord. In 1989 vielen gedurende PSV - MVV (8-1) óók drie eigen goals, maar niet in één helft. Nummer drie AZ verkleint de achterstand tot PSV, dat zondag tegen Feyenoord speelt, tot twee punten.

Al in de vierde minuut nam AZ via een prachtig teamdoelpunt de leiding. Jonas Svensson zette vanaf rechts voor naar Albert Gudmundsson, die Calvin Stengs op zijn beurt aan het werk zette. Laatstgenoemde glipte binnen het strafschopgebied langs twee verdedigers en bood Myron Boadu een niet te missen intikker: 1-0. De Alkmaarders speelden ijzersterk en verdubbelden in de 22ste minuut de voorsprong. Een lage voorzet van Teun Koopmeiners vanaf rechts werd door Dario Dumic ongelukkig in eigen doel geschoten, onder druk van Boadu: 2-0.

Vlak daarna voorkwam Dumic met een 'professionele' overtreding dat Boadu via een prachtige steekpass van Stengs door kon breken. Toch wist AZ opnieuw te scoren. Koopmeiners schoot een vrije trap vanaf de achterlijn hard en laag voor het doel, waarna Drommel blunderde door de bal los te laten en een eigen doelpunt te maken: 3-0. De Alkmaarders incasseerden op slag van rust zelf ook een eigen treffer: Albert Gudmundsson verlengde een hoekschop van Luciano Narsingh ongelukkig tot in zijn eigen doel: 3-1.

In de tweede helft wisten beide ploegen beduidend minder spektakel te bieden. Boadu zag een spitsendoelpunt worden afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de overzijde was Tyronne Ebuehi het dichtst bij, maar het schot van de rechtsback van Twente werd uit de bovenhoek getikt door Marco Bizot. In de slotfase leidde knullig balverlies van Kik Pierie de vierde Alkmaarse treffer in. Koopmeiners kreeg de bal met een fraai hakje klaargelegd door Gudmundsson en kon vanbinnen het strafschopgebied eenvoudig scoren: 4-1. Stengs zag in de slotfase een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel van de assistgever Boadu.