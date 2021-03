Zeljko Petrovic voelt zich belachelijk gemaakt en loopt helemaal leeg

Zaterdag, 13 maart 2021 om 21:36 • Jeroen van Poppel

Zeljko Petrovic boekte zaterdag met Willem II een belangrijke overwinning tegen sc Heerenveen (3-1). De trainer van de Tilburgers loopt na afloop van de wedstrijd leeg voor de camera van de NOS, omdat hij zich in Nederland niet altijd serieus genomen voelt. Petrovic voelt zich met name door 'mensen op televisie' regelmatig belachelijk gemaakt.

"Ik weet niet waarom mensen mij uitlachen", begint de geëmotioneerde Petrovic, die als speler achttien keer uitkwam voor Joegoslavië. "Dat zijn mensen die niet eens tot mijn knie komen qua naam, qua persoonlijkheid, qua man, qua in alles wat ik in dertig jaar tijd goed heb gedaan in Nederland. Ik zou het graag zeggen, maar ik weet niet waarom ze om mij moeten lachen. Misschien is het mijn uitspraak, mijn accent. Maar kun je iemand uitlachen die met Dick Advocaat heeft gewerkt, met Guus Hiddink, met Martin Jol, bij twee clubs in de Premier League, met Ruud Gullit? Ik denk dat je niet moet lachen."

Petrovic wil de zege tegen Heerenveen niet gebruiken om zijn gelijk te halen. "Nee, nee, nee, geen lange neus", aldus de coach. "Ik neem kritiek aan van mensen die iets hebben bereikt in hun leven en in de voetballerij, maar niet van sommige mensen op televisie... Maar goed, ik ben hier al dertig jaar en ik weet hoe het gaat. Ik weet dat dit mijn laatste kans is, alleen maar door dat soort mensen, omdat ze mij belachelijk willen maken. Maar prima, ik ben een Nederlandse trainer, met een buitenlandse afkomst. Met een ander accent, maar deze trainer kan vijf talen. Schrijven, lezen en praten. En zelf op straat geleerd, dat is ook belangrijk, nooit op school gezeten. Dus er zit wel wat in het hoofd van deze trainer. En die mensen die dat roepen, ik heb twijfels of zij dat kunnen. Maar het blijft de voetballerij. Ik blijf gewoon rustig en ik moet dankbaar zijn aan Willem II dat ik hier ben."

Willem II haalde tegen Heerenveen de punten binnen met countervoetbal. "Zo moet het even", zegt Petrovic. "Het is een beetje tegen mijn principe maar oké. Ik heb nog nooit zo veel geschreeuwd langs de lijn. Ons begin was niet goed, we lieten Heerenveen te makkelijk spelen. Veel één keer raken en dan de bal kwijtraken, ik werd er gek van. In de rust heb ik gezegd dat ik zou wisselen als ik het nog steeds zou zien." Willem II staat nog één punt achter VVV-Venlo, dat op de veilige vijftiende plek bivakkeert. "Ik hoop dat het goedkomt en dat deze prachtige club in de Eredivisie blijft."