Vloek van Merseyside blijft ook Everton in zijn greep houden

Zaterdag, 13 maart 2021 om 20:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:41

Everton is zaterdagavond tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Premier League. De ploeg van manager Carlo Ancelotti moest in eigen huis met 1-2 buigen voor Burnley en blijft daardoor op de zesde plek staan. Tegenvaller was het uitvallen van doelman Jordan Pickford, die na een half uur een spiertje leek te verrekken en op slag van rust vervangen moest worden door João Virgínia, die daarmee zijn debuut in de Premier League maakte. Er lijkt in 2021 een vloek op Merseyside te rusten: alleen Liverpool (zes) leed dit kalenderjaar meer thuisnederlagen in Engeland dan stadgenoot Everton (vijf). The Toffees sloten 2020 af met een Champions League-ticket in het vooruitzicht, maar zien dat op de zesde plaats in de competitie nu uit zicht raken.

In een uiterst boeiende eerste helft golfde het spel op en neer. Beide ploegen hanteerden een moordend tempo, waarbij de eerste kans van de wedstrijd voor Everton was. Richarlison kreeg al na drie minuten spelen alle tijd en ruimte om aan te leggen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zag zijn poging via de vingertoppen van doelman Nick Pope naast gaan. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Chris Wood stond op de juiste plek toen Michael Keane een voorzet onschadelijk wist te maken. De aanvaller legde de bal goed voor zijn rechtervoet en schoot vervolgens raak in de rechterhoek buiten het bereik van doelman Pickford.

Everton kwam er in het eerste kwart van de wedstrijd amper uit en moest toezien hoe Burnley de score nog binnen een half uur verdubbelde. Dwight McNeil ontving de bal aan de rechterkant van het veld van Matej Vidra, ontdeed zich eenvoudig van Allan en krulde de bal op uiterst fraaie wijze met links in de linkerbovenhoek: 0-2. Toen Johan Gudmundsson namens Burnley niet veel later verzuimde de derde te maken, kwam Everton terug in de wedstrijd. Tom Davies leverde vanaf de rechterkant een puntgave voorzet op Dominic Calvert-Lewin, die van dichtbij snoeihard raak kopte en daarmee voor zijn veertiende competitietreffer van het seizoen tekende: 1-2.

In het tweede bedrijf waren de mogelijkheden een stuk spaarzamer en kreeg Everton al snel de kans om op gelijke hoogte te komen. André Gomes ontving een dieptebal en probeerde het leer naar de linkerbovenhoek te sturen, waar Pope met een prima redding een tweede tegentreffer voorkwam. Twintig minuten voor tijd hadden de bezoekers de gelegenheid om het duel in het slot te gooien, toen Vydra mocht aanleggen van de rand van het strafschopgebied. De aanvaller krulde de bal richting de rechterhoek, maar vond Virgínia op zijn weg.