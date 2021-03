Zakelijk Dortmund hijgt Frankfurt in de nek voor Champions League-ticket

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond goede zaken gedaan met het oog op de ranglijst in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Hertha BSC en verzekerde zich van de vijfde plek. Dortmund heeft daarmee de jacht op de tickets voor de Champions League voortgezet en staat nog één punt achter nummer vier Eintracht Frankfurt, dat zondag op bezoek moet bij nummer twee RB Leipzig.

In een eerste helft waarin de kansen spaarzaam waren, kreeg Dortmund de beste mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na een klein kwartier spelen genoot Marco Reus alle vrijheid in het strafschopgebied van Hertha om aan te leggen. De aanvaller probeerde het met een volley, maar zag zijn inzet rakelings over de lat gaan. Ook Jude Bellingham had het vizier niet op scherp en moest toezien hoe doelman Rune Jarstein met een voortreffelijke redding de openingstreffer van Dortmund wist te voorkomen tien minuten voor het verstrijken van de eerste helft.

Na de pauze viel er beduidend meer te genieten voor beide doelen en was het de thuisploeg die alsnog de leiding nam. Julian Brandt probeerde het van grote afstand en zag tot zijn verbazing dat Jarstein geen antwoord had op het schot. De doelman zag het leer recht op zich afkomen, maar kon door een zwabber niet voorkomen dat de bal achter hem in het doel ging. Dortmund drukte vervolgens door en was vijf minuten later dichtbij een tweede treffer. Mahmoud Dahoud probeerde met een voorzet vanaf de rechterkant een ploeggenoot te bereiken, maar zag dat zijn van richting veranderde inzet op de bovenkant van de lat uiteen spatte.

Hertha, dat aantrad met Deyovaisio Zeefuik in de basis en Javairô Dilrosun twintig minuten voor tijd binnen de lijnen bracht, stelde daar bijzonder weinig tegenover en moest zich beperken tot verdedigen. Tot overmaat van ramp moest de ploeg in de slotfase verder met tien man, toen Vladimír Darida met een gestrekt been de enkel raakte van Reus. De middenvelder bood direct zijn excuses aan, maar kon daarmee niet voorkomen dat scheidsrechter Martin Pietersen hem terecht met rood van het veld stuurde. Reus moest zich niet veel later noodgedwongen laten wisselen. Dortmund kreeg in de slotfase mogelijkheden om de score uit te breiden en gooide het duel via Youssouga Moukoko in het slot. De aanvaller ontdeed zich van twee Hertha-verdedigers en schoot vervolgens vanaf de linkerkant uit de lastige hoek tussen de benen door bij Jarstein: 2-0.