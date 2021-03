Hakim Ziyech weet slechts op één moment te imponeren tegen Leeds United

Zaterdag, 13 maart 2021 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:15

Hakim Ziyech heeft opnieuw een moeizaam optreden onder Thomas Tuchel achter de rug. De aanvallende middenvelder van Chelsea had het lastig in de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen Leeds United (0-0) en krijgt in de Engelse media bepaald geen lovende kritieken. Ziyech wist slechts met één prachtige voorzet indruk te maken.

Ziyech kreeg in drie van de laatste vier Premier League-duels een kans van Tuchel om in de basis te starten, maar de 27-jarige voormalig Ajacied is duidelijk zoekende naar zijn vorm. Ziyech staat na vijftien optredens in de Premier League op één doelpunt en drie assists. Zijn laatste beslissende voorzetten dateren van 7 november, toen hij bij de overwinning tegen Sheffield United (4-1) twee assists mocht noteren.

Imponerend was de prestatie van Ziyech tegen Leeds zaterdag niet, getuigen de rapportcijfers in de Engelse media. Football.London deelt een vijf uit en schrijft daarbij: "Hij zette veel beter druk dan hij heeft gedaan in zijn eerdere duels onder Tuchel, maar had geen goede eerste helft. Wel gaf hij na rust een fabuleuze voorzet die Kai Havertz niet kon omzetten in een doelpunt. Al met al een wedstrijd waarin Ziyech zijn kans opnieuw niet greep."

Met die 'fabuleuze voorzet' doelt de Engelse website op een crossbal die Ziyech in de 52ste minuut gaf vanaf de rechterflank. Havertz kreeg daardoor een vrije kopkans, maar raakte de bal volledig verkeerd. "Het is een identieke bal die wij in Nederland al zo vaak gezien hebben", oordeelt Danny Blind in de studio van Ziggo Sport. "Zo onbereikbaar voor de keeper. Met de juiste snelheid. Dat is een balletje voor Olivier Giroud, denk ik dan. Maar goed, Tuchel kiest voor Havertz. Die krijgt hem een beetje half achter zich."

Ook van andere Britse media krijgt Ziyech opvallend vaak het cijfer vijf. Zo ook The London Evening Standard, dat de Marokkaans international zag zoeken naar zijn vorm. "Zijn eindpass was teleurstellend en ook uit standaardsituaties kon hij zich niet laten zien", schrijft de krant. The Sun was niet verbaasd dat Ziyech na 68 minuten gewisseld werd en voegt toe: "Enkele slechte acties, hij gaf de bal te vaak weg en bracht in aanvallend opzicht gewoon te weinig." Sports Illustrated komt eveneens tot een vijf en denkt dat Ziyech na zijn optreden tegen Leeds moet vrezen voor zijn basisplaats. "Hij had moeite om zijn stempel te drukken."

Voormalig Chelsea-middenvelder Joe Cole, die de wedstrijd analyseerde voor BT Sport, zocht het probleem niet bij Ziyech. De oud-speler is van mening dat de spitspositie moet worden versterkt. "Ze hebben wat mij betreft éen speler nodig: Erling Braut Haaland", aldus Cole. "Deze selectie heeft zoveel kwaliteit op alle posities, ze hebben gewoon dat klein beetje magie nodig, die nummer 9, dat richtpunt. Dit zal ervoor zorgen dat de club weer terugkeert naar de gloriedagen en weer kan meedoen om de titel."