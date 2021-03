Joey Veerman pislink over cruciaal moment: ‘Hij had bij Ajax of PSV wél geteld’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 19:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:26

SC Heerenveen bewees zichzelf zaterdagavond een bijzonder slechte dienst door op bezoek bij Willem II met 3-1 onderuit te gaan. Na afloop van het duel ging het niet alleen over de nederlaag, maar werd ook stilgestaan bij een discutabel moment voorafgaand aan de 3-0. Pawel Bochniewicz zag een inzet ternauwernood van de lijn worden gehaald door Pol Llonch, waarna de thuisploeg in de tegenstoot het duel besliste. Volgens Joey Veerman was de inzet van zijn ploeggenoot de lijn zeker in zijn geheel gepasseerd.

Heerenveen speelde weinig klaar tegen Willem II en keek na een klein uur spelen tegen een 3-0 achterstand aan. Vlak daarvoor dachten de Friezen de 2-1 te maken, toen Bochniewicz doelman Arijanet Muric versloeg, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald door Llonch. Op basis van de videobeelden kon niet worden vastgesteld of de bal in zijn geheel de lijn was gepasseerd. "Ik zei net bij de andere camera dat hij bij Ajax of PSV waarschijnlijk wel gezeten had", laat een zichtbaar gefrustreerde Veerman weten tegenover ESPN. Veerman doelt daarmee vermoedelijk op het feit dat er bij Ajax en PSV meer camera's in het stadion staan om dergelijke situaties te kunnen beoordelen.

De KNVB meldde in 2017 na een proef met doellijntechnologie dat het voorlopig niet mogelijk is om bij elke wedstrijd met de kostbare technologie te werken. De voetbalbond gaf als reden de kosten: vijf miljoen euro. "Het hele been van die jongen (Llonch, red.) is achter de lijn", gaat Veerman verder. "Dan staat de camera waarschijnlijk niet goed. Daarna valt wel de 3-0 meteen. Ik denk dat dat een kantelpunt is. Wij zijn de gehele wedstrijd beter geweest. Zij schieten alles lang en kijken waar die bal belandt. Dat krijgt nog punten ook, dat is wel jammer. Dat gebeurt ons vaker. Dat we goed beginnen en daarna inzakken. Daar hebben we het medicijn nog niet op gevonden."

Veerman zorgde een kwartier voor tijd nog wel voor de eretreffer na een combinatie met Henk Veerman, maar kon niet voorkomen dat Heerenveen de tiende uitnederlaag van het seizoen leed. De middenvelder reageerde zichtbaar verbaasd toen verslaggeefster Aletha Leidelmeijer hem op die pijnlijke statistiek wees. "Wij? Oh, daar was ik niet mee bezig. Dan weet ik het nu wel, ja. Dat is niet heel lekker. Ik kan me niet voorstellen dat het in de hoofden gaat zitten. Ik denk dat iedereen graag wil. Dat heeft denk ik niet te maken met dat het mentaal niet goed zit."