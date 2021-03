Radamel Falcao voor tweede keer op rij belangrijk voor Galatasaray

Zaterdag, 13 maart 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel

Galatasaray heeft het gat naar koploper Besiktas zaterdag verkleind tot twee punten. De ploeg van trainer Fatih Terim boekte dankzij een treffer van Radamel Falcao en twee goals van Henry Onyekuru een tamelijk zakelijke overwinning tegen Kayserispor: 0-3. De 35-jarige Falcao verzorgde tegen Sivasspor (2-2) ook al twee doelpunten voor Galatasaray. Ryan Babel kwam overigens in de 82ste minuut in het veld; Ryan Donk was afwezig bij vanwege een blessure.

Een blunder in de opbouw bij Galatasaray leidde er na een half uur toe dat Pedro Henrique doorbrak. De aanvaller van Kayserispor omspeelde doelman Fernando Muslera echter zo ruim, dat hij de bal alleen nog vanaf de achterlijn kon terugleggen. Die voorzet kon door Muslera eenvoudig worden opgeraapt. Op slag van rust kwam Galatasaray op voorsprong. Marcelo Saracchi zette de bal vanaf links voor, waarna Falcao die met een handige voetbeweging richting verre hoek verlengde: 0-1.

Een kwartier na rust kwam PSV-huurling Derrick Luckassen in het veld bij Kayserispor. Galatasaray behield zijn veldoverwicht, zonder tot al te veel grote kansen te komen. Falcao raakte uit een lastige hoek de paal, maar stond buitenspel in aanloop en was hoe dan ook teruggefloten. Invaller Onyekuru besliste in de 81ste minuut de wedstrijd. De aanvaller dribbelde vanaf links naar voren en legde de bal breed op Falcao. In vrije positie raakte laatstgenoemde de lat, waarna Onyekuru de rebound intikte: 0-2. Via een vlijmscherpe counter kon de doorgebroken Onyekuru er in de 89ste minuut ook nog 0-3 van maken.