Willem II geeft Heerenveen pak slaag en zit VVV-Venlo op de hielen

Zaterdag, 13 maart 2021 om 18:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:27

Willem II heeft zichzelf zaterdagavond een hele goede dienst bewezen met een overwinning op sc Heerenveen. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic was in eigen huis met 3-1 te sterk in een duel waarin de Tilburgers grote delen het betere van het spel had. Door de overwinning slaat Willem II als nummer zestien een gat met ADO Den Haag en heeft de ploeg een voorsprong van zes punten. ADO speelt later op de avond tegen Heracles Almelo. Willem II heeft nog één punt achterstand op VVV-Venlo, dat op de veilige vijftiende plek staat. Heerenveen, dat slechts één overwinning behaalde in de laatste vijf competitiewedstrijden, blijft steken op de negende plek.

Aan de kant van Heerenveen had Johnny Jansen een basisplek ingeruimd voor Rodney Kongolo, die daarmee Siem de Jong op de bank hield. De bezoekers kennen doorgaans weinig moeite met Willem II en wisten zeven van de laatste negen Eredivisieduels in winst om te zetten. Zaterdagavond begon het elftal van Jansen wederom sterk, maar kon het lichte veldoverwicht in de beginfase niet worden omgezet in grote kansen. Halverwege de eerste helft kantelde het spelbeeld en kwam de thuisploeg beter in het spel, wat meteen leidde tot de openingstreffer. Na een afgeslagen hoekschop slingerde Mike Trésor Ndayishimiye de bal nogmaals voor het doel, waarna Sebastian Holmén met een rake kopbal de verre hoek vond: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Heerenveen combineerde zich in de eerste helft via Lasse Schöne en Henk Veerman richting het doel van Willem II, maar zag hoe de aanval strandde bij doelman Arijanet Muric. In de tweede helft viel er beduidend meer te genieten en trok Willem II de goede intenties uit het eerste bedrijf door. Het leidde al na tien minuten tot de tweede Tilburgse treffer. Sven van Beek stuurde aan de rechterkant van het veld Ché Nunnely weg, die Pawel Bochniewicz veel te snel af was en afgemeten voorzet in huis had op Kwasi Wriedt. De spits verlengde de bal met het hoofd in de verre hoek en liet Mulder voor de tweede keer kansloos: 2-0.

Toen Bochniewicz vervolgens een bal van de lijn gehaald zag worden door Pol Llonch, gooide Nunnely in de tegenstoot het duel in het slot. De buitenspeler profiteerde van een rebound nadat Vangelis Pavlidis op aangeven van Ndayishimiye van dichtbij op Mulder stuitte. Heerenveen liet zich in die fase op alle fronten aftroeven door de thuisploeg, maar knokte zich een kwartier voor tijd wel naar de eretreffer. Joey Veerman combineerde op de rand van het strafschopgebied met Henk Veerman, waarna de middenvelder zich langs een aantal verdedigers van Willem II wurmde en met de punt van de schoen de 3-1 op het bord zette.