Karim Benzema verlost Real Madrid in blessuretijd met prachtige uithaal

Zaterdag, 13 maart 2021 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:48

Real Madrid heeft zaterdag het derde opeenvolgende gelijkspel weten af te wenden in LaLiga. Na remises tegen Real Sociedad (1-1) en Atlético Madrid (1-1) leek zaterdag ook een gelijkspel te volgen in de thuiswedstrijd tegen nummer zeventien Elche, maar dankzij een dubbelslag van Karim Benzema was dat niet het geval: 2-1. Zijn laatste doelpunt maakte de aanvaller in de eerste minuut van de blessuretijd. Real Madrid neemt de tweede plek over van Barcelona, dat een punt minder heeft en maandag in actie komt tegen Huesca.

Zinédine Zidane voerde vier wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1) van zondag. De meest opvallende was de entree van Sergio Ramos: de verdediger is hersteld van zijn meniscusblessure en stond voor het eerst sinds 14 januari op het veld. Verder maakten Federico Valverde, Isco en Vinícus Júnior hun rentree, waardoor Luka Modric, Rodrygo en Marco Asensio naar de bank verdwenen.

De eerste helft ging vrij geruisloos voorbij. Real Madrid was de bovenliggende partij, maar creëerde eigenlijk maar één grote kans: Benzema wist een counter in minuut 36 niet te bekronen, toen hij na voorbereidend werk van Vinícius naast schoot vanuit een kansrijke positie. Het eerste gevaar van Elche volgde enkele minuten later. Thibaut Courtois moest zich strekken om de bal uit het strafschopgebied te tikken in een hachelijke situatie. In de blessuretijd kwam Casemiro aan de overzijde en teenlengte tekort om een schot van Valverde en beslissende tik mee te geven.

Ook na de pauze duurde het even voordat er serieuze kansen waren. Na iets minder dan een uur dook Guido Carrillo op voor Courtois, die zijn hand nog net tegen diens schot aan kreeg. Maar kort daarna ontsnapte Dani Calvo uit de rug van Raphaël Varane na een corner van Tete Morente en kopte hij raak via de onderkant van de lat: 0-1. Zeventien minuten voor tijd kwam Real Madrid langszij, toen Luka Modric mede-invaller Karim Benzema met een scherpe voorzet in staat stelde om van dichtbij raak te koppen. Een kopbal van Casemiro zeilde daarna over en doelman Édgar Badía keerde een schot van Nacho Fernández, waardoor een gelijkspel aanstaande leek. In de blessuretijd volleerde Benzema vanaf de rand van het zestienmetergebied echter op heerlijke wijze raak, nadat Casemiro de bal teruglegde: 1-2.