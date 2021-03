Gewenste oplossing voor ADO komt mogelijk van supporter in Zwitserland

Zaterdag, 13 maart 2021 om 16:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:44

Cosinus Group Capital is in gesprek met United Vansen (UVS) in een poging de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag te worden. Bij de investeringsmaatschappij in Zwitserland is Anthony Rothengatter, een geboren Hagenaar die in Zürich woont, werkzaam als uitvoerend partner. Hij hoopt de aandelen van UVS over te nemen, zo melden onder meer Veronica Inside en het Algemeen Dagblad.

Deze week werd bekend dat ADO graag af wil van UVS als eigenaar. De Eredivisionist kampt met grote betalingsproblemen, die te wijten zijn aan de weigering van de Chinese grootaandeelhouder om aan een betalingsverplichting van miljoenen euro's te voldoen. De geldproblemen zijn zo groot in Den Haag, dat het nog maar de vraag is of de salarissen tot het einde van het seizoen betaald kunnen worden. Gesprekken met een geïnteresseerd Amerikaans bedrijf liepen volgens Voetbal International op niets uit, maar het Nederlands-Zwitserse Cosinus Group Capital is nog wel serieus in beeld om de club over te nemen.

Rothengatter is van kinds af aan supporter van ADO en bezocht vroeger met regelmaat wedstrijden van de club in het Zuiderpark, schrijft het Algemeen Dagblad. Hij zou de nieuwe baas worden van ADO, als de overname wordt beklonken. Zijn streven wordt om de club financieel gezond te krijgen. De afgelopen jaren was ADO erg afhankelijk van betalingen van UVS. De clubeigenaar gaf aan het begin van het seizoen bij de KNVB aan ADO te zullen helpen om dit jaar door te komen, een cruciaal onderdeel bij het verkrijgen van de licentie, maar die hulp blijft tot op heden uit. De KNVB zal de eventuele overname door Rothengatter ook moeten goedkeuren.

UVS betaalde in 2014 circa negen miljoen euro om ADO over te nemen. Het is onduidelijk welk bedrag gemoeid zou zijn bij een eventuele verkoop van de aandelen. Als de koop niet doorgaat, is een rechtszaak tussen ADO en UVS niet ondenkbaar. ADO heeft al een advocaat in de arm genomen, die UVS heeft gesommeerd met geld over de brug te komen. De reden dat de salarissen van de werknemers nu nog betaald kunnen worden, is dat er in de winter twee belangrijke commerciële deals werden gesloten: een sponsordeal met Hommerson Casino’s en het inrichten van een groot vaccinatiecentrum op het terrein van de club. De komende maanden is echter een grote financiële injectie nodig.