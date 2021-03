Chelsea worstelt op Elland Road en wankelt op cruciale vierde plaats

Zaterdag, 13 maart 2021 om 15:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:37

De competitiewedstrijd tussen Leeds United en Chelsea heeft zaterdagmiddag geen winnaar opgeleverd. Op Elland Road troffen beide teams eenmaal de lat en werd een buitenspeldoelpunt van Leeds afgekeurd, waardoor het bij 0-0 bleef. Chelsea blijft op de vierde plek staan met drie punten voorsprong op West Ham United en vijf punten voorsprong op Everton, maar beide belagers hebben nog twee duels tegoed. Aan het eind van de rit is de vierde plek nog net genoeg voor deelname aan de Champions League. Leeds, dat aantrad met Pascal Struijk, blijft elfde.

Thomas Tuchel voerde liefst zes wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Everton (2-0) en ruimde onder meer een plek in voor Hakim Ziyech. Chelsea leek het initiatief vanaf het begin in handen te hebben, maar een vroege counter van Leeds resulteerde in een doelpunt. Patrick Bamford werd gelanceerd aan de rechterflank na een pass vanuit het middenveld van Raphinha en stelde Tyler Roberts in staat om van dichtbij te scoren. De arbitrage merkte echter op at Bamford in buitenspelpositie werd bediend in de opbouw en dus werd het doelpunt afgekeurd.

Vervolgens stuitten beide clubs op de lat. Leeds schrok toen Ezgjan Alioski de bal wilde uitverdedigen en tegen ploeggenoot Luke Ayling schoot, waardoor de bal op het aluminium belandde; aan de overzijde kreeg keeper Edouard Mendy nog net een vingertop tegen een geplaatst schot van Roberts en daarmee tikte hij de bal tegen de lat. In de slotfase van de eerste helft kregen Mason Mount en Kai Havertz nog mogelijkheden; Ziyech bereidde de kans van de spits voor met een fraaie pass. Leeds speelde echter vol overgave en Chelsea had moeite met de felheid van de thuisploeg.

In de eerste helft had Ziyech maar 25 balcontacten, het laagste aantal van alle veldspelers van Chelsea. Toen hij halverwege de tweede helft naar de kant werd gehaald, was dat aantal slechts iets hoger: 32. Doelman Mendy had Ziyech met 28 balcontacten bijna achterhaald op dat moment. Een van de bijdrages van Ziyech was echter wel een scherpe voorzet op Havertz, in minuut 53; van dichtbij wist de Duitser niet raak te koppen. Even daarvoor stuitte Havertz van dichtbij nog op keeper Illan Meslier; aan de overzijde pareerde Mendy een schot van Raphinha met een knappe reflex. Ook na de wisselbeurt van Ziyech waren er enkele kansen aan weerszijden, maar een winnaar kwam er niet.