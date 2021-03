Cristiano Ronaldo doorbreekt stilte met cryptisch bericht op Instagram

Zaterdag, 13 maart 2021 om 14:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:50

Cristiano Ronaldo heeft zich voor het eerst sinds de uitschakeling van Juventus in de Champions League openlijk uitgelaten. In een cryptisch bericht op Instagram benadrukt Ronaldo zaterdagmiddag het belang van veerkracht. In de internationale pers werd deze week geschreven over de vermeende onvrede van de aanvaller, die er nog niet in is geslaagd om met Juventus hoge ogen te gooien in de Champions League.

"Belangrijker dan het aantal keer dat je valt in je leven, is hoe snel en hoe sterk je weer opstaat. Echte winnaars breken nooit. Onze focus ligt bij de wedstrijd tegen Cagliari, bij de strijd in de Serie A en bij alles wat we dit seizoen nog kunnen bereiken", schrijft Ronaldo. Het tweede deel van zijn bericht laat ruimte voor meerdere interpretaties. "Het is waar dat het verleden in museums behoort (moet ik zeggen!). Maar gelukkig heeft het voetbal een geheugen, en ik ook."

"Geschiedenis kan niet worden weggevaagd. Geschiedenis wordt iedere dag geschreven door veerkracht, teamgeest, doorzettingsvermogen en hard werk. Zij die dat niet begrijpen, zullen nooit glorie en succes bereiken." Het is onduidelijk of Ronaldo met zijn passage over zijn geheugen een referentie maakt aan Real Madrid; vrijdag schreef Marca dat Ronaldo en Real Madrid 'elkaar missen' en dat hij regelmatig denkt aan een rentree. Volgens sportjournalist Josep Pedrerol van tv-programma El Chiringuito heeft zaakwaarnemer Jorge Mendes al informeel contact gehad met de Koninklijke over een terugkeer.

Ronaldo beschikt in Turijn over een contract tot 2022. Vrijdag noemde trainer Zinédine Zidane van Real Madrid hem nog een 'geweldige speler'. "We weten wat hij allemaal voor Real heeft betekend en hoe we hem hier op handen dragen", zei de Fransman tijdens een persconferentie. "Hij heeft hier geschiedenis geschreven en het is een fantastische speler. Maar hij staat nu onder contract bij Juventus en over wat de media allemaal over hem schrijven kan ik verder weinig kwijt. Hij is momenteel speler van Juventus, dat heb ik maar te respecteren."

Zaterdagmiddag weidt ook trainer Andrea Pirlo van Juventus uit over Ronaldo. "Het gaat goed met hem", verzekert Pirlo tijdens de persconferentie voor het duel met Cagliari. "Het is logisch dat hij teleurgesteld was na de uitschakeling. Hij heeft goed getraind en kan morgen meedoen tegen Cagliari. Dat er geruchten over hem zijn na de uitschakeling, is logisch. Hij is samen met Lionel Messi de belangrijkste speler ter wereld. Hij heeft altijd goed gepresteerd voor ons. Hij heeft meer dan 90 keer gescoord voor Juventus (in totaal 92, red.) en heeft zijn waarde meer dan bewezen."