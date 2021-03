Arnesen schrok bij Feyenoord: ‘Zo weinig scouts had ik nog nooit meegemaakt’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 14:18 • Dominic Mostert

Frank Arnesen geeft in een interview met supportersmagazine Hand in Hand een kijkje in de keuken bij Feyenoord. De technisch directeur is inmiddels ruim een jaar werkzaam bij Feyenoord, waar hij te maken heeft met een klein budget en hoge verwachtingen. Met name op het gebied van scouting kan Feyenoord grote stappen zetten, beseft Arnesen. In het afgelopen jaar vertrokken liefst drie scouts uit De Kuip.

De kwaliteit van de scouting is al jaren een discussiepunt bij Feyenoord. "Toen ik hier kwam had Feyenoord drie scouts, met mij erbij vier. Zo weinig scouts in een club heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Arnesen. Vervolgens vertrokken Michel Beukers (na ruim 25 jaar gestopt), Mika Lipponen (overgestapt naar PSV) en Steven Aptroot (op non-actief gezet). "Eigenlijk heb ik nu maar één scout, Björn Hanssen. Hij doet negentig procent Scandinavië met spelers van 16 tot 21 jaar ongeveer. Ik kan de scouting nu weer opbouwen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

''Bij scouten hoort: zien, horen en opslaan", vertelt de Deen, die in het verleden werkzaam was als technisch directeur van PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Kharkiv, PAOK Saloniki en RSC Anderlecht. "Je doet aan live scouting (wedstrijden bezoeken, red.), en daarvoor heb je videoscouting waarbij je een dag na de wedstrijd meer dan tweehonderd competities kunt bekijken, van Ecuador tot Finland. En het belangrijkste is dataverzameling om ook dingen uit te sluiten. Je kunt profielen samenstellen en vervolgens met de drie vormen van scouten aan het werk gaan. Dat zijn we nu aan het samenstellen."

"Het gaat niet om mij, maar om Feyenoord", benadrukt de beleidsbepaler. "Ik ben hier ook niet eeuwig, dus ik moet zorgen dat er iets staat waar iedereen mee door kan." Arnesen erkent wel dat hij door zijn ervaring connectief heeft met een groot aantal zaakwaarnemers. Zijn netwerk komt Feyenoord ten goede. "Ik maak gebruik van alle agenten in het belang van Feyenoord." Arnesen haalde in de zomer João Carlos Teixeira, Mark Diemers, Uros Spajic, Christian Conteh en Bryan Linssen naar De Kuip. In de winter kwam Lucas Pratto op huurbasis over van River Plate; Francesco Antonucci, die momenteel wordt verhuurd aan FC Volendam, sluit zich in de zomer aan bij de selectie.