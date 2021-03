Sneijder blijkt straf uit te zitten: ‘Maar wie heeft de moed hem te weigeren?’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 13:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:21

Wesley Sneijder werd de afgelopen weken gesignaleerd in het stadion tijdens wedstrijden van FC Den Bosch, maar volgens het Brabants Dagblad mag de oud-middenvelder eigenlijk geen stadions betreden. Hij heeft accommodatieverbod naar aanleiding van misdragingen tegenover de arbitrage op 3 oktober bij de wedstrijd Achilles Veen – DHSC (4-1), aldus de krant.

Sneijder is geldschieter van DHSC en ondersteunt de technische staf van de amateurclub. Na de wedstrijd van 3 oktober toonde DHSC 'met Wesley Sneijder voorop' zich een slechte verliezer. Het Brabants Dagblad schreef destijds dat scheidsrechter Harold van de Ketterij tot aan zijn kleedkamer werd belaagd, mede omdat DHSC vond dat er sprake was van buitenspel bij een goal van Achilles Veen. In de wedstrijd kreeg Rodney Sneijder, het broertje van Wesley, een rode kaart, naar eigen zeggen omdat hij 'lachte'; ook daar deed DHSC zijn beklag over.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tot dusver was nog niet bekend dat Sneijder door de KNVB bestraft is voor zijn uitingen richting de arbitrage. De krant meldt dat hij een accommodatieverbod heeft dat van kracht blijft totdat DHSC acht KNVB-wedstrijden heeft gespeeld. Omdat de KNVB de sanctie niet openbaar maakte, is het onduidelijk welke clubs ervan op de hoogte zijn. "En welke suppoost of steward heeft de lust, de moed én de macht om de record-international van Oranje de toegang te weigeren?", vraagt de krant zich af.

Sneijder was op zaterdag 23 januari aanwezig bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en NAC Breda (1-1) en werd op dinsdag 2 maart ook gesignaleerd bij het uitduel met NEC (4-1 nederlaag). Hij was te gast bij Marcel Boekhoorn, 'voor wie als miljardair en NEC-sympathisant blijkbaar ook aparte regels gelden', constateert de regionale krant. Sneijder is samen met handelspartner Ebert Dollevoet gegadigde om in Den Bosch te gaan investeren.