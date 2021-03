Thomas Tuchel haalt bezem door opstelling en kiest voor Hakim Ziyech

Zaterdag, 13 maart 2021 om 12:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:51

Hakim Ziyech keert terug in de basisopstelling van Chelsea voor de uitwedstrijd tegen Leeds United van zaterdagmiddag. Trainer Thomas Tuchel voert liefst zes wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Everton (2-0) en ruimt onder meer een plek in voor Ziyech. Leeds kan weer beschikken over Pascal Struijk, die maandag tegen West Ham United (2-0 nederlaag) ontbrak door een blessure. De wedstrijd begint zaterdag om 13.30 uur.

Kurt Zouma, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Marcos Alonso, Mateo Kovacic en Reece James verdwijnen naar de bank, waardoor Antonio Rüdiger, Ben Chilwell, N'Golo Kanté, Mason Mount, Christian Pulisic en Ziyech hun entree maken. Pulisic staat voor het eerst sinds de komst van Tuchel in de basis. Hij begint aan de linkerflank; Ziyech staat op rechts. Kai Havertz maakte tegen Everton een goede indruk en blijft in de punt van de aanval staan.

Hoewel Ziyech tegen Everton negentig minuten op de bank bleef, had hij een basisplek in de tweee competitiewedstrijden daarvoor, tegen Manchester United (0-0) en Liverpool (0-1 zege). Op Elland Road, het stadion van Leeds, hoopt Chelsea in puntenaantal op gelijke hoogte te komen met nummer drie Leicester City, al zouden the Foxes dan nog een wedstrijd tegoed hebben. Leeds staat op de elfde plek in de Premier League.

Opstelling Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Roberts, Dallas, Harrison; Bamford.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Chilwell; Kanté, Jorginho; Ziyech, Mount, Pulisic; Havertz.