‘Jamie Vardy kan de avond voor de wedstrijd pinten hijsen en pizza eten’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 11:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:49

Ritchie De Laet genoot bij Leicester City van de samenwerking met Jamie Vardy. De verdediger, tegenwoordig actief voor Royal Antwerp, speelde tussen 2012 en 2016 in het King Power Stadium en raakte goed bevriend met de spits. In gesprek met Het Nieuwsblad doet De Laet enkele anekdotes uit de doeken over de bijzondere leefstijl van Vardy en vertelt hij over een bizarre actie van Marcin Wasilewski in een restaurant.

De Laet keerde in 2019 terug bij zijn oude club Royal Antwerp en werd in België bezocht door Vardy. Hij nam de sterspeler mee naar 'echte Belgische frituur'. "Dat vond hij schitterend. Zijn favoriete snack was een boulet (Luikse gehaktbal, red.) met stoofvleessaus en een goeie klot mayonaise." Bovendien liet hij Vardy kennismaken met Belgisch bier. De Engelsman was al snel overtuigd. "Op den duur moesten mijn ouders of vrienden die naar Engeland kwamen een hele bestelling meenemen. Paar bakken in de kofferbak en meneer was content. Als prof weet je wanneer het kan en zeker wanneer het niet kan. Maar hij is dé uitzondering par excellence. Die kan op de avond voor de match pinten hijsen en pizza eten en er toch staan."

Ritchie De Laet bij Leicester City.

In november 2015 bereidde Vardy zich voor op een mogelijk historische wedstrijd: hij kon tegen Manchester United voor de elfde Premier League-wedstrijd op rij scoren en daarmee een record van Ruud van Nistelrooij verbeteren. "Nou ja, de avond daarvoor lagen we samen op de kamer. We hadden zelfs een ritueel. De buschauffeur moest een fles Porto kopen en die in onze kamer verstoppen. Ik dronk een klein glaasje, hij nam de rest van de fles voor zijn rekening", vertelt De Laet. "De volgende dag was dat record van hem. Wat een kerel. Echt een topgast. Nog iets: weet je wat we in de kleedkamer dronken na onze titel in de Championship? Champagne? Niks van. Skittlesvodka! Die had hij thuis zelf gebrouwen. Met die snoepjes. Schitterend."

De Laet raakte eveneens bevriend met de inmiddels gestopte verdediger Wasilewski, die tussen 2007 en 2013 al voor Anderlecht had gespeeld en dus evenals De Laet een verleden in België had. Hij noemt de Pool een 'zalige gast'. "Op een avond trokken we met de boys naar een fancy restaurant met alles erop en eraan. Echt zo’n chique tent. Plots, vanuit het niet, bijt Marcin een stuk uit zijn wijnglas en begint erop te kauwen. Vijf minuten later lagen we met onze klikken en klakken buiten. Wat een avond. Hij zei ook heel vaak: We try. We proberen. Dan stond je aan de toog en vroeg je: Hey Marcin. Wat drinken we vanavond? Jägerbomb? Dan haalde hij zijn schouders op omdat hij dat niet kende. Daarna zei hij kurkdroog: Oké, we try", lacht De Laet.