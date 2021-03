Zahavi onthult opvallende voorbereiding: ‘Wat mijn omgeving daarvan vindt?’

Eran Zahavi zondert zich voor iedere wedstrijd van PSV af van zijn gezin. In een uitgebreid interview met De Telegraaf laat hij weten dat hij voorafgaand aan een wedstrijd altijd in een hotel in Eindhoven slaapt, terwijl hij woonachtig is in Amstelveen samen met zijn vrouw en kinderen. Zahavi legt uit dat hij dit doet omdat hij op die manier goed zijn ‘concentratie kan pakken’.

De 33-jarige Israëlische spits wil het beste uit zichzelf halen. Daarom liet hij een personal trainer invliegen. “Hij is er nog steeds. Als we twee dagen vrijaf hebben, weet ik dat ik een herstelsessie moet doen en een vrije dag moet laten lopen. Als ik na twee dagen vrij terugkeer, voel ik me niet goed”, aldus Zahavi in de krant, om vervolgens zijn wedstrijdvoorbereiding te delen: “Voor een wedstrijd blijf ik in een hotel in Eindhoven. Zo kan ik mijn concentratie pakken. Wat mijn omgeving daarvan vindt? Mijn vrouw weet dat mijn vak op één staat. Het is de nummer één-regel die we respecteren.” Ook tijdens vakanties blijft Zahavi gedreven aan zichzelf werken. Ondanks dat hij vrijaf heeft van de club, werkt hij zich dagelijks van acht tot elf uur ’s ochtends in het zweet.

Zahavi, dit seizoen goed voor vijftien doelpunten in alle competities namens PSV, beseft dat hij vaak obsessief bezig is met zijn vak. Hij doet dit omdat hij succesvol wil blijven. “Ik weet dat ik het kan. Dus ik ben teleurgesteld in mezelf als ik mijn kwaliteiten niet kan laten zien. Als ik dat wel doe, voel ik me happy”, aldus de aanvaller. “Het is de reden waarom we voetballen, we willen elk moment succesvol zijn. Of het een obsessie is? Absoluut. Ik ben jarenlang obsessief geweest. Het houdt me in de beste conditie en op hoog niveau.” Zondagmiddag om 14.30 uur neemt Zahavi het met PSV op tegen Feyenoord. Volgens het Algemeen Dagblad zal hij samen met Donyell Malen in de punt van de aanval staan.

Vermoedelijke opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Boscagli; Madueke, Götze; Zahavi, Malen

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Linssen, Sinisterra.