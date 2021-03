Krankzinnige gele kaart houdt Memphis Depay tot diep in de nacht bezig

Zaterdag, 13 maart 2021 om 09:08 • Yanick Vos • Laatste update: 09:14

Memphis Depay is vol onbegrip over een gele kaart die hij vrijdagavond heeft ontvangen in de wedstrijd tegen Stade Reims (1-1). De aanvoerder van Olympique Lyon werd hard neergehaald door Nyasha Munetsi, maar kreeg juist zelf een gele kaart van scheidsrechter Jérôme Brisard.

De wedstrijd was een half uur onderweg toen Depay aan de bal kwam. Terwijl hij een actie inzette, werd hij naar de grond gewerkt door Munetsi. Brisard zou er een schwalbe in hebben gezien en bestrafte Depay daarom met een gele prent. Depay snapt er niets van en laat zijn onbegrip blijken op Twitter. Om 03.04 uur in de nacht deelde hij de beelden op social media: “Hier heb ik geel voor gekregen...”, aldus Depay, die een cynisch applausje aan zijn tweet toevoegt.

Niet lang na de gele kaart voor Depay kwam Lyon op achterstand door een doelpunt van Mathieu Cafaro. Lang leek het erop dat Lyon zonder punten huiswaarts zouden keren, maar vlak voor tijd was het Tino Kadewere die op aangeven van Depay een punt redde voor de club uit Zuid-Frankrijk.