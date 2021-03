‘Joël Drommel sprak met Ajax en wilde eigenlijk ook liever naar Ajax’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Mike Verweij stelt dat Joël Drommel liever naar Ajax was gegaan dan naar PSV. De journalist van De Telegraaf meldt in de podcast Kick-Off dat de 24-jarige doelman van FC Twente, die op het punt staat om bij PSV te tekenen, dit seizoen ook met de Amsterdammers sprak. De Eindhovenaren gaan naar verluidt 3,5 miljoen euro betalen voor Drommel.

Op de stelling of Drommel liever naar Ajax dan naar PSV was gegaan, antwoordt Verweij in de podcast 'ja'. "Drommel heeft ook met Ajax gesproken en Ajax kon hem geen duidelijkheid geven vanwege de zaak-André Onana", stelt Verweij. "Ajax wilde wachten, en Drommel wilde niet meer wachten. Ik denk dat hij inmiddels dus liever naar PSV wilde, omdat hij daar de zekerheid heeft dat hij wel gaat keepen." Overigens bracht RTV Rijnmond vrijdag naar buiten dat Ajax interesse zou hebben in Maduka Okoye van Sparta Rotterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Valentijn Driessen, die eveneens meepraat in de podcast, is 'niet zo weg van Drommel'. "Dan heb ik liever Lars Unnerstall", doelt hij op de doelman van PSV die juist transfervrij naar FC Twente gaat. "Die is dertig, dus die kan echt nog wel een paar jaar mee. Ik denk dat het geen ruil is die per se positief uit zal pakken voor PSV. Drommel is wel jonger en zal meer waarde kunnen vertegenwoordigen, maar die jongen heeft echt nog wel een hele lange weg te gaan. Als je hem af en toe ziet keepen, dat is niet altijd even zeker. Ik vind Justin Bijlow (van Feyenoord, red.) verder, maar die is altijd geblesseerd."

Ook in Veronica Inside komt de op handen zijnde transfer van Drommel ter sprake. Johan Derksen weet niet of de overgang goed is voor de keeper. "Financieel waarschijnlijk wel, maar ik weet niet of onze Duitse vriend Roger Schmidt zijn eigen aankoop (Yvon Mvogo, red.) inlevert voor Drommel. Ik heb ook nog steeds mijn twijfels. Hij heeft weliswaar een waanzinnige reflex op de doellijn, maar als hij zijn doel uitkomt vind ik het gewoon een hele weifelende en zwakke keeper." Wilfred Genee noemt Drommel 'een van de allergrootste talenten'. "Nou, dat wil iedereen ons aanpraten, maar ik zie het niet in hem", zegt Derksen. "Hij is beter geworden en zijn reflexen op de doellijn zijn goed, maar voor de rest mist hij heel veel. Het is geen complete keeper."