Blunder leidt nederlaag van Cillessen en Valencia in stadsderby in

Vrijdag, 12 maart 2021 om 23:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:31

Valencia blijft nederlagen met overwinningen afwisselen in LaLiga. Het team van Javi Gracia ging vrijdagavond onderuit bij stadsgenoot Levante, dat in het eerste competitieduel van dit seizoen nog met 4-2 klop had gekregen van los Che: 1-0. Valencia won twee en verloor drie van de laatste vijf LaLiga-wedstrijden. Door de nederlaag blijft Valencia op de twaalfde plaats staan, op acht punten van de rode streep, terwijl Levante zeven punten van een Europees ticket verwijderd is.

Valencia liet in de eerste minuten een goede indruk achter, maar in tien stormachtige minuten maakte Levante duidelijk de strijd om een Europa League-ticket allerminst te hebben opgegeven. Goede kansen via Rubén Rochina en Jorge de Frutos (paal) leverden geen doelpunt op, maar Roger Marti trof wél doel.

Na achttien minuten spelen speelde Mouctar Diakhaby de bal enkele meters voor zijn strafschopgebied in de voeten van Rochina, die vervolgens een goede pass op Roger gaf. De smaakmaker schoot de bal diagonaal in de rechterhoek achter Jasper Cillessen en maakte daarmee zijn elfde van het seizoen. Valencia zat vervolgens beter in de wedstrijd, maar was te timide en kwam in het restant van de eerste helft niet verder dan een paar kansen via Goncalo Guedes.

In de tweede helft kon de stadsderby alle kanten op. Het team van Gracia was veel beter uit de kleedkamer gekomen, maar Levante was levensgevaarlijk in de omschakeling. Cillessen hield de bezoekers op de been door schoten van De Frutos en José Luis Morales te keren. Valencia kon echter geen gelijkspel afdwingen. Na de interlandperiode wacht een ontmoeting met Granada in het eigen Mestalla.