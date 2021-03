De Graafschap viert feest en verzekert zich van premie van 60.000 euro

Vrijdag, 12 maart 2021 om 22:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:09

De Graafschap heeft de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie in de wacht gesleept. Het team van Mike Snoei leek vrijdagavond bij Telstar niet verder dan een gelijkspel te komen, maar in de slotfase werd alsnog een 1-2 zege, een toegangsbewijs voor de play-offs én een premie van circa zestigduizend euro afgedwongen. Een hard gelag voor NAC Breda, dat de periodetitel had gewonnen als naast Go Ahead Eagles - SC Cambuur (0-0) ook het duel in Velsen-Zuid onbeslist was geeindigd. De Graafschap, dat tweede op de ranglijst staat, gaat hoe dan ook vol voor directe promotie naar de Eredivisie. De voorsprong op nummer drie Almere City FC bedraagt twee punten.

Telstar - De Graafschap 1-2

Het team van Snoei begon gedreven aan de wedstrijd en nam snel de leiding. Een verre inworp van Toine van Huizen zorgde voor onrust voor het doel van Telstar. Ralf Seuntjens kreeg de bal niet langs doelman Jasper Schendelaar, maar Ted van de Pavert kopte in de rebound raak: 0-1. De Graafschap had het duel onder controle, al drong Telstar in het laatste kwartier meer aan. Enkele minuten na een kopbal van Redouan El Yaakoubi op de paal tekende Cas Dijkstra op aangeven van Gyliano van Velzen voor de 1-1.

Na een uur spelen was De Graafschap dicht bij een tweede doelpunt. Schendelaar tikte een bal van Elmo Lieftink naast en na de daaropvolgende hoekschop raakte Lieftink de bal niet goed. Tien minuten voor tijd voorkwam Schendelaar met een stijlvolle redding een doelpunt van Julian Lelieveld. De winnende treffer verscheen enkele minuten later alsnog op het scorebord dankzij een rake kopbal van Jasper van Heertum.

Go Ahead Eagles - SC Cambuur 0-0

Ondanks een paar goede kansen in een onderhoudende eerste helft gingen de teams van Kees van Wonderen en Henk de Jong met een doelpuntloze tussenstand de rust in. Go Ahead had het moeilijk in de openingsfase, waarin doelman Jay Gorter tegendoelpunten van Robin Maulun (vrije trap) en Ragnar Oratmangoen (schot) voorkwam. De thuisploeg liet zich vervolgens meer gelden en was via Jacob Mulenga, Boyd Lucassen en Antoine Rabillard dicht bij een openingsdoelpunt. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg het goede nieuws over de gelijkmaker van Telstar tegen De Graafschap te horen.

Bij GA Eagles vloeiden de krachten langzaam maar zeker weg in de tweede helft. Het balbezit was voor Cambuur en de koploper kreeg via Mees Hoedemakers ook de beste kans op een doelpunt. Gorter ranselde met een knappe reflex een harde bal uit het doel. Ook bij een poging van Oratmangoen stond Gorter in de weg.

NAC Breda - Helmond Sport 2-2

De ploeg van Maurice Steijn kon in de zoektocht naar de periodetitel bepaald niet rekenen op de medewerking van Helmond Sport, dat nog voor het verstrijken van de zesde speelminuut aan de leiding kwam. Karim Loukili profiteerde dankbaar van een misverstand in de Bredase achterhoede, waarna het voor de vleugelaanvaller een koud kunstje was om af te ronden: 0-1. NAC ging meteen in de tegenaanval, maar de gelijkmaker bleef de eerste helft uit. Wel dacht Mario Bilate de stand te nivelleren met een kopbal uit een voorzet van Thom Haye. Via de onderkant van de lat leek de bal van achter de doellijn terug het veld in te stuiten, maar bij de afwezigheid van een videoscheidsrechter gaf arbiter Martijn Vos het nadeel van de twijfel aan Bilate: geen treffer.

Mario Bilate lijkt NAC Breda hier op gelijke hoogte te zetten. De arbitrage ziet hier geen doelpunt in..??



#?? #nachel

?? ESPN 4 pic.twitter.com/VPLRHtdtWo — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2021

De stand werd vier minuten na rust wel gelijkgetrokken, toen de thuisploeg de duimschroeven aandraaide en Lex Immers uit een voorzet van Michaël Maria binnengleed: 1-1. Lang kon NAC echter niet standhouden, daar Arno Van Keilegom zes minuten later met een schot, dat van richting werd veranderd door Immers, vanaf de rand van het zestienmeter de linkerbovenhoek vond: 1-2. Ook op die treffer had NAC een antwoord: Mounir El Allouchi schoot op koelbloedige wijze de 2-2 op het scorebord na een fraaie dieptepass van Dion Malone. Helmond Sport kwam nog dicht bij de zege toen doelman Nick Olij een stiftbal van Jordy Thomassen op de lat tikte, maar uiteindelijk trok NAC aan het langste eind. Bilate zette de winnende treffer achter zijn naam, al greep de ploeg, vanwege de zege van De Graafschap, alsnog naast de periodetitel.

Roda JC Kerkrade - Jong Ajax 2-2

Hoewel het eerste bedrijf van de ontmoeting in het Parkstad Limburg Stadion voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog was, wist Roda JC op slag van rust de score te openen. Dylan Vente haalde aan de rechterkant van het veld de achterlijn en hij had een goede voorzet in huis op Erik Falkenburg, die koelbloedig afrondde: 1-0. Na een uur spelen werd de marge verdubbeld; ditmaal fungeerde Vente zelf als eindstation van een fraaie aanval: 2-0. Daarmee leek het duel gespeeld, maar niets bleek minder waar. In de slotfase wist Jong Ajax in een tijdsbestek van twee minuten toch nog langszij te komen. Eerst was het Neraysho Kasanwirjo die raak schoot uit een strafschop, die werd gegeven na een overtreding van Stefano Marzo op Terrence Douglas. De 2-2 viel in de 83ste minuut, toen Enric Llansana binnenknikte uit een hoekschop van Alex Méndez. Jong Ajax is er voor de zestiende keer in de laatste achttien duels niet in geslaagd om te winnen.