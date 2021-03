Imposante zegereeks Club Brugge in Jupiler Pro League ten einde

Vrijdag, 12 maart 2021 om 22:41 • Daniel Cabot Kerkdijk

Club Brugge heeft nagelaten de elfde overwinning op rij in de Jupiler Pro League te boeken. Het team van Philippe Clement kwam vrijdagavond bij Charleroi niet verder dan aan een 1-1 gelijkspel; een duel dat op 14 februari werd uitgesteld wegens een bevroren grasmat. Door de remise heeft Club Brugge hoe dan ook nog altijd zestien punten meer én een wedstrijd minder dan achtervolger Royal Antwerp FC. Noa Lang, Tahith Chong en Ruud Vormer stonden aan het startsignaal, Stefano Denswil bleef negentig minuten op de bank en Bas Dost ontbrak nog altijd vanwege blessureleed.

Met een minimale voorsprong de rust ingaan zonder ook maar één keer tussen de palen te schieten: Club Brugge kreeg het voor elkaar. Na acht minuten verscheen reeds de ruststand op het scorebord. Na een fout van Ognjen Vranjes kwam doelman Rémy Descamps weinig overtuigend uit en werkte Hans Vanaken de bal via een glijdende Dorian Dessoleil in het doel. Het team van Clement zette zijn vurige start zodoende snel om in een doelpunt, maar schakelde na 25 minuten toch over op een lager tempo. Een zwak Charleroi was echter niet in staat om de Bruggelingen in de problemen te brengen.

Daar kwam na de pauze verandering in. Het team van Karim Belhocine kwam veel beter uit de kleedkamer en dook enkele malen gevaarlijk op rondom het strafschopgebied van Simon Mignolet. Voor Chong zat het duel er na iets meer dan een uur spelen op. De aanvaller had te veel last van een stevige tackle van Vranjes en werd vervangen door Daniel Pérez. Even daarvoor claimden de Bruggelingen een strafschop na een vermeende overtreding op Eduard Sobol, maar scheidsrechter Lothar D'Hondt noch de VAR kwam in actie.

De tweede helft werd gedomineerd door harde duels, maar veel kansen leverde dat niet op. Het blijft wel spannend door het minimale verschil op het scorebord. Clement wilde de controle niet uit handen geven en zorgde met de entree van Mats Rits, die een ietwat tegenvallende Lang verving, voor meer zekerheid op het middenveld. Toch ontkwam het bezoek niet aan een gelijkmaker. Een uithaal van Jordan Botaka op de paal was de eerste waarschuwing en niet veel later viel de 1-1: Shamar Nicholson stond alleen bij de eerste paal en kopte onhoudbaar binnen.