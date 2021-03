Derksen tempert euforie: ‘Als iedereen fit is bij Ajax, dan speelt hij niet’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 22:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Ondanks zijn uitstekende statistieken heeft Edson Álvarez de analisten van Veronica Inside niet volledig kunnen overtuigen. De middenvelder van Ajax was tegen Young Boys (3-0 zege) goed voor negentien balveroveringen, een record dit seizoen in zowel de Champions League als Europa League. Toch denkt Johan Derksen dat Álvarez geen vaste basisplaats heeft bij Ajax.

Erik ten Hag nam het na afloop in felle bewoordingen op voor Álvarez. "Voor de wedstrijd vroegen ze kritisch aan mij: 'Hoort zo'n speler wel op het veld?'", herhaalde Ten Hag de vraag van Milan van Dongen in zijn eigen woorden. "Dan heb je geen enkel respect. Dan is het mooi: die eerste bal in de wedstrijd die hij gelijk diep speelde." Derksen is echter niet overtuigd. "Het is goed dat Ten Hag achter zijn spelers gaat staan, maar Ten Hag weet toch ook wel dat als iedereen fit is bij Ajax, dat hij er niet in staat", aldus de analist. "Álvarez wordt beoordeeld op Ajax-niveau. Kijk: bij Willem II zou hij basisspeler zijn, maar bij Ajax niet."

René van der Gijp reageert gematigd enthousiast op de prestatie van de Mexicaanse middenvelder.

"Ik vond hem zonder bal fenomenaal", geeft Van der Gijp toe. "Echt, hij heeft veel onderscheppingen gehad. Alleen kan je hem niet beoordelen met bal, omdat de achterste vier plus hij, die werden geen strobreed in de weg gelegd. Degenen die in de problemen kwamen waren Klaassen, Gravenberch en die drie voorin. Daar begon het. En achterin werd er echt geen één lastiggevallen."

Ten Hag benoemde na afloop dus de eerste dieptepass van Álvarez op Antony. "Dat was ook meteen de laatste goede inspeelbal", reageert Valentijn Driessen cynisch. "Je moet toch aan de bal ook iets kunnen. Ik vind hem de ideale stoorzender, want hij zet overal een voetje tussen. Maar in de opbouw is hij een stoorzender voor je eigen ploeg."

Ook bij Paniekvoetbal van Ziggo Sport komt Álvarez ter sprake. Jan van Halst reageert beduidend positiever. "Zijn positie is natuurlijk cruciaal in een elftal", aldus Van Halst. "Er moet altijd iemand zijn die de boel bewaakt. Hij doet het echt geweldig en ik vind hem echt een meerwaarde richting de Europa League-finale." Van Halst denkt zelfs dat Ajax het toernooi kan winnen.

"Ik weet dat jullie me voor gek verklaren, maar ik blijf toch roepen dat Ajax kanshebber is voor het winnen van de Europa League. Op zo’n avond zap ik wat en kijk ik naar andere wedstrijden. Ik weet dat het toernooi voor veel teams van ondergeschikt belang is ten opzichte van de landelijke competities, maar toch. Ik vond Ajax zo razend goed spelen: het was zo razend efficiënt en gecontroleerd. Ik zat wel te denken: hoe is het in godsnaam mogelijk dat Bayer Leverkusen hiervan verloren heeft."