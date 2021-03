NEC slachtoffert ook Jong PSV; FC Volendam haalt fors uit

NEC heeft vrijdagavond de vierde overwinning op rij in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De nummer zes van de ranglijst was in eigen huis ook te sterk voor Jong PSV. FC Volendam herstelde zich van de 3-4 thuisnederlaag van vorige week tegen Roda JC Kerkrade door hekkensluiter FC Den Bosch een pak slaag te geven: 1-5. TOP Oss maakte ten koste van laagvlieger FC Dordrecht eindelijk een einde aan een reeks nederlagen, 1-3, terwijl Excelsior tegelijkertijd van Jong FC Utrecht (2-0) won en deelname aan de play-offs niet opgeeft.

NEC - Jong PSV 2-0

De eerste helft in De Goffert, met Fred Rutten en technisc directeur Ted van Leeuwen op de tribune was ronduit saai. NEC had de bal zonder ook maar voor gevaar te zorgen, terwijl Jong PSV vooral tegenhield. Het team van trainer Rogier Meijer kwam beter uit de kleedkamer en sloeg na een goed eerste kwartier in de tweede helft toe. Javier Vet schoot de bal uit een rebound, na een schot van Jordy Bruijn, langs doelman Vincent Müller: 1-0. Enkele minuten na een goede kans voor Fredrik Oppergard op de gelijkmaker verdubbelde NEC de voorsprong. Na een hoekschop van Bruijn kwam Müller te laat uit en kopte Rangelo Janga bij de eerste paal raak: 2-0. Het was alweer de vierde zege op rij voor NEC.

FC Den Bosch - FC Volendam 1-5

De ploeg van trainer Wim Jonk schoot uit de startblokken, al duurde het, mede door een gebrek aan fortuin en scherpte bij onder meer Zakaria El Azzouzi en Samuele Mulattieri, tot de 27ste minuut voordat de openingstreffer gevonden werd. Het was Francesco Antonucci die het leer bezorgde bij Ibrahim El Kadiri, die naar binnen trok en succesvol uithaalde: 0-1. Toen Dwayne Green op slag van rust wegens natrappen op El Azzouzi met een rode kaart van het veld werd gestuurd, kreeg Volendam vrij baan. De 0-2 werd na een klein uur spelen gevonden door Mulattieri, die na een splijtende steekbal van Alex Plat doelman Wouter van der Steen met een fraaie stiftbal verschalkte.

Halverwege de tweede helft zette ook El Azzouzi diens naam op het scorebord, toen hij achter het standbeen langs een voorzet van El Kadiri binnentikte: 0-3. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor Den Bosch, want Micky van de Ven tikte een klein kwartier voor tijd bij de tweede paal de 0-4 binnen. Hoewel Roy Kuijpers namens de thuisploeg nog een eretreffer maakte, was het Volendam dat het slotakkoord speelde. Een voorzet vanaf de rechterkant werd met het hoofd verlengd door Jim Beers, waarna Derry John Murkin bij de tweede bal eenvoudig kon afronden: 1-5. Dat het een uitstekende wedstrijd was van de bezoekers bleek wel uit de precisie in de passing: 92,5 procent van de passes kwam aan. Dat is de hoogste passnauwkeurigheid van een ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie sinds de start van het seizoen 2018/19.

FC Dordrecht - TOP OSS 1-3

De eerste serieuze kans voor de bezoekers, na een minuut of negentien, vloog direct binnen de palen. Mart Remans gaf de bal uit een corner het laatste zetje: 0-1. Twee minuten later mikte de doelpuntenmaker de bal op de lat. De 0-1 was ook de, verdiende, ruststand. Zes minuten na de pauze verscheen de 0-2 op het scorebord: Livio Milts gaf vanaf links voor, waarna Remans de bal snoeihard in de hoek mikte. Kevin Jansen verkleinde tien minuten later de nadelige marge voor FC Dordrecht, maar daar bleef het ook bij. Cas Peters mikte de bal op de lat en de zoektocht van de thuisploeg naar een gelijkmaker werd niet beloond. In de extra tijd schoot Dennis van der Heijden de bal heerlijk en van grote afstand in het doel: 1-3. Het was de eerste zege voor TOP na vier opeenvolgende nederlagen.

Excelsior - Jong FC Utrecht 2-0

Het beloofde een eenvoudige avond te worden voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen, die al voor het verstrijken van de elfde minuut op voorsprong kwam. Na uitstekend voorbereidend werk van Reuven Niemeijer bezorgde Ahmad Mendes Moreira de bal bij Joël Zwarts, die het vizier op scherp had staan en de 1-0 op het scorebord zette. Jong Utrecht moest lijdzaam toezien hoe Excelsior in het restant nog meerder goede mogelijkheden creëerde, al wist de beloftenploeg tot acht minuten na rust de spanning in de wedstrijd te houden. Na een schot van Brandon Ormonde-Ottewill belandde het leer voor de voeten van Niemeijer, die koel bleef en de marge verdubbelde: 2-0. De Rotterdammers hadden onder meer via Zwarts, die onnauwkeurig was in de afronding, nog verder uitlopen, maar aan de stand kwam geen verandering meer.