Frank de Boer kan eerste afzegging voor WK-kwalificatie verwachten

Vrijdag, 12 maart 2021 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Donny van de Beek keert waarschijnlijk pas na de komende interlandperiode terug op het voetbalveld, zo verwacht Ole Gunnar Solskjaer. De manager van Manchester United geeft op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met West Ham United een update over de blessure van de 23-jarige middenvelder, die ‘nog enkele weken nodig heeft’ om te herstellen. Dat betekent dat Van de Beek waarschijnlijk moet afzeggen bij Frank de Boer voor het Nederlands elftal.

Net als Van de Beek zitten ook Paul Pogba en Juan Mata voorlopig nog in de lappenmand. "Het gaat de goede kant op, al hebben ze waarschijnlijk nog enkele weken nodig om weer mee te kunnen doen”, verklaart Solskjaer, die nog altijd goede hoop houdt op een medische meevaller. “Het zou mooi zijn als in elk geval één van de drie eerder terugkeert. Ik zit nu wel heel krap in de middenvelders”, aldus de oefenmeester, die het al bijna een maand moet stellen zonder het drietal.

De Boer heeft Van de Beek wel opgenomen in de voorselectie voor komende interlandperiode, wanneer Oranje het achtereenvolgens opneemt tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart). Uit de woorden van Solskjaer wordt duidelijk dat de kans klein is dat de voormalig Ajacied in actie zal komen in de WK-kwalificatiereeks. "Wel ben ik er zeker van dat hij begin april weer fit is", besluit Solskjaer.

De laatste basisplaats van Van de Beek bij the Red Devils dateert van 9 februari, toen de middenvelder 73 minuten meedeed in het thuisduel met West Ham United (1-0). Vijf dagen later deed hij elf minuten mee in het uitduel met West Bromwich Albion (1-1), maar vervolgens kwam hij niet meer van de bank af. Namens Oranje kwam de middenvelder voor het laatst in actie in het Nations League-duel met Polen, dat op 15 november vorig jaar werd afgewerkt (1-2 winst).