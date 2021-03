Hans Kraay junior begrijpt PSV niet: ‘Ik vind het een slechte zet’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 19:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:19

Hans Kraay junior vindt Joël Drommel een goede keeper voor PSV, maar begrijpt de onderhandelingsstrategie van de Eindhovenaren niet. Vrijdag werd bekend dat PSV persoonlijk akkoord is met de doelman van FC Twente, maar nog in onderhandeling is met de Tukkers over de transfersom. "Joël Drommel is een goede keeper, maar ik vind het een slechte zet van de Eindhovense club", zegt Kraay junior bij ESPN.

Volgens Voetbal International worden geen problemen verwacht bij de onderhandelingen tussen PSV en FC Twente. Verwacht wordt dat beide clubs uitkomen op een transfersom van 3,5 miljoen euro. Toch had Kraay junior het anders aangepakt. "Mijn vader zei altijd, en die heeft ook bij Ajax en PSV gewerkt: het is ongelofelijk slecht als je als club naar buiten brengt dat je rond bent met een speler", aldus de analist. "Dat betekent dat Twente nu kan gaan vragen wat ze willen. Want als je rond bent met een speler, dan laat je dat niet snel meer lopen."

Kraay junior denkt wel dat Drommel goed genoeg is. "Natuurlijk kan hij het niveau aan, want hij is beter dan Yvon Mvogo, maar hij is niet drie, vier miljoen euro beter dan Lars Unnerstall. Ik vind Unnerstall een hele goede keeper." Laatstgenoemde maakt in de zomer juist een transfervrije overstap van PSV naar FC Twente. "Drommel was een lijnkeeper, maar hij is er ook uit aan het komen. Hij maakt nog steeds weleens een foutje, maar is een hele goede keeper."

Het is nog onduidelijk of Mvogo, die in principe voor twee seizoenen is gehuurd van Leipzig, volgend seizoen nog actief is bij PSV. De Duitse topclub heeft de optie om de huurperiode in de zomer op te zeggen. "Ik hoop wel dat Drommel zeker weet dat Mvogo weggaat. Ik zou niet de strijd aan willen met Mvogo. Ik weet zeker dat Drommel beter is dan Mvogo, maar ik zou wel willen weten dat hij gaat, want hij is het paradepaardje van Roger Schmidt." Kraay junior denkt dat Mvogo weggaat. "Volgens mij kunnen ze hem ook terug laten gaan na één jaar. En ik mag aannemen dat Joël Drommel daar wel naar gevraagd heeft."

Drommel werd ook in verband gebracht met Ajax. "We hadden allemaal verwacht, tenminste ik, dat hij de opvolger zou zijn van André Onana. Maar goed, het kan zomaar zijn dat Onana volgend seizoen nog bij Ajax is", doelt Kraay junior uiteraard op de dopingschorsing van de Kameroener.

Schmidt wilde vrijdag op de persconferentie niet te veel zeggen over de aanstaande komst van Drommel. "Hij is een goede keeper, dat is zeker", zei Schmidt desgevraagd. "De situatie is duidelijk, Lars Unnerstall vertrekt na dit seizoen naar FC Twente, dus we moeten nadenken over alle goede keepers die eventueel beschikbaar zijn voor PSV. Wat dit betekent voor Yvon Mvogo? Hij doet het heel goed, maar is voor twee seizoenen gehuurd en niet onze éigen speler. De situatie is nu eenmaal zo dat we na het vertrek van Lars moeten nadenken wat verder te doen. Ik kan er verder pas iets over zeggen wanneer blijkt dat Drommel echt naar ons toe komt. Anders heeft het geen zin om op geruchten in te gaan."