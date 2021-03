Besiktas schudt Basaksehir van zich af en slaat gat met concurrentie

Vrijdag, 12 maart 2021 om 18:57 • Laatste update: 19:00

Besiktas heeft vrijdagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Süper Lig. Istanbul Basaksehir was in eigen huis tot tweemaal toe in staat een voorsprong van de Zwarte Adelaars onschadelijk te maken, maar op de derde treffer moest de thuisploeg het antwoord schuldig blijven: 2-3. Een belangrijke zege voor de ploeg van Murat Sahin, die dankzij de driepunter een voorsprong van vijf punten geniet op naaste achtervolgers Galatasaray en Fenerbahçe; Basaksehir blijft steken op de zestiende plek van de ranglijst.

Hoewel het Basaksehir was dat via Danijel Aleksic de eerste kans van de wedstrijd kreeg, kregen de bezoekers al vrij snel de touwtjes in handen. Nadat eerst Vincent Aboubakar een schot rakelings naast de linkerpaal zag verdwijnen, ontbrak het vervolgens ook bij Enzo Crivelli aan fortuin. De spits dribbelde over de rechterflank gevaarlijk naar binnen en kwam zo oog in oog te staan met doelman Ersin Destanoglu, die met zijn voeten redde. Daarmee leken de teams met een gelijke stand te gaan pauzeren, maar op slag van het rustsignaal sloeg Besiktas alsnog toe. Na een mislukte poging van Aboubakar om af te drukken belandde het leer voor de voeten van Cyle Larin, die zijn schot op gelukkige wijze binnen zag vallen via het been van rechtsback Rafael: 0-1.

Voor de neutrale kijker was het schouwspel in het tweede bedrijf beduidend aantrekkelijker. Basaksehir vond in de zeven minuten na rust al de gelijkmaker, toen Deniz Türüç goed voor zijn directe tegenstander kwam en uit een voorzet van Aleksic binnenknikte: 1-1. Na een klein uur spelen dacht Josef zijn ploeg een nieuwe voorsprong te bezorgen, maar diens harde schot vanaf de rand van het zestienmetergebied werd door doelman Volkan Babacan op fraaie wijze uit de kruising getikt. De gewenste voorsprong kreeg Besiktas ruim twintig minuten voor tijd alsnog in handen: Welinton kwam met een loopactie vrij te staan bij de eerste paal, waarna hij uit een hoekschop van Rachid Ghezzal de 1-2 kon binnenkoppen.

Daarmee hadden de bezoekers de zege echter nog niet in handen. Integendeel, want na in de 76ste speelminuut kwam Basaksehir, weliswaar tegen de verhoudingen in, op gelijke hoogte. In een poging uit te verdedigen speelde Welinton de bal via het been van Mehmet Topal voor de voeten van Demba Ba, die niet twijfelde en ter hoogte van de vijfmeterlijn de 2-2 aantekende. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd greep Besiktas de overwinning alsnog. Valentin Rosier bezorgde een voorzet in de zestien, waar Josef een puike aanname in huis had en hij doelman Babacan op koelbloedige wijze verschalkte: 2-3.