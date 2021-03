Schalke 04 haalt grote Duitse naam terug naar Gelsenkirchen

Vrijdag, 12 maart 2021 om 17:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:08

Ralf Rangnick moet van Schalke 04 weer een Duitse topclub maken. BILD weet vrijdag te melden dat de trainer annex voetbalbestuurder in Gelsenkirchen de nieuwe sportief directeur zal worden. Rangnick heeft in zijn eerste gesprekken met Schalke 04 al een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een langdurig dienstverband, zo verzekert de Duitse krant.

Rangnick was eerder verdeeld over twee periodes (september 2004 tot december 2005 en van maart tot september 2011) actief als hoofdtrainer van Schalke. Die Königsblauen staan diep onderaan in de Bundesliga en lijken degradatie naar het tweede Duitse niveau niet meer te kunnen afwenden. Rangnick krijgt de taak om een team waarmee de onlangs aangestelde Dimitrios Grammozis zo snel mogelijk terug kan keren naar de hoogste afdeling.

De 62-jarige Rangnick beschouwt de klus volgens BILD als zijn laatste kunstje en wil zich voor vijf jaar aan Schalke verbinden. De voormalig trainer van RB Leipzig wil voor een sensatie zorgen door met het jongste team ooit te promoveren naar de Bundesliga. Op die manier wil Rangnick een deel van de weggelopen achterban van Schalke terugwinnen en de club weer aantrekkelijk maken voor sponsors. Rangnick is sinds zijn vertrek als trainer van Leipzig in 2019 clubloos.