Stanley Menzo volgende Nederlandse bondscoach in CONCACAF-regio

Vrijdag, 12 maart 2021 om 16:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:39

Stanley Menzo is de nieuwe technisch manager én interim-bondscoach van Aruba, zo bevestigt hij vrijdag aan Voetbal International. Eind deze maand en in juni leidt Menzo de selectie bij de start van de WK-kwalificatie: Aruba zit in een poule met Canada, Bermuda, Kaaimaneilanden en Suriname, het geboorteland van de oud-keeper.

Marvic Bermúdez was de bondscoach van Aruba, maar wordt nu opgevolgd door Menzo. Op 27 maart debuteert de voormalig doelman van onder meer Ajax, PSV en Oranje in het WK-kwalificatieduel met Suriname; drie dagen later wacht de wedstrijd tegen Bermuda. Op 2 en 5 juni volgen ontmoetingen met respectievelijk de Kaaimaneilanden en Canada. Alleen de winnaar van de groep gaat door naar de volgende kwalificatieronde. Canada is als nummer 73 van de FIFA-ranking de duidelijke favoriet; Suriname (141), Bermuda (169), de Kaaimaneilanden (193) en Aruba (200) zijn veel kleinere voetbalnaties.

Het is onduidelijk hoe lang Menzo aan het roer blijft staan als interim-bondscoach. Met zijn entree is er opnieuw een Nederlander in de CONCACAF-regio die zich ontfermt over een landenploeg. Dean Gorré en Guus Hiddink zijn de eindverantwoordelijken bij respectievelijk Suriname en Curaçao. Zij hebben de beschikking over een groot aantal spelers uit de Eredivisie, maar de spelersgroep van Menzo kent minder kwaliteit. Een vergelijking met Suriname en Curaçao is dan ook niet op zijn plaats, geeft hij aan.

Spelers als Joshua John (VVV-Venlo), Gregor Breinburg (clubloos) en Terence Groothusen (Alemannia Aachen) zijn de bekendste internationals van Aruba. "De rest van de jongens speelt vooral in de top van het amateurvoetbal", vertelt Menzo, voormalig trainer van onder andere FC Volendam, SC Cambuur, Lierse SK, Ajax Cape Town en recentelijk Beijing Guoan. "We zijn nu aan het inventariseren wie er allemaal in aanmerking komen voor de Arubaanse ploeg. Voorlopig kun je ons nog niet vergelijken met Suriname of Curaçao."