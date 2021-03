MVV Maastricht hoeft niet te balen van misgelopen clubrecord

Vrijdag, 12 maart 2021 om 15:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:00

MVV Maastricht heeft vrijdagmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt op Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers gaven een 0-1 voorsprong uit handen, maar hielden toch drie punten over aan het duel: 3-2. Het was de vierde opeenvolgende overwinning voor MVV, dat stijgt naa de elfde plek. Omdat er later op de vrijdag nog wedstrijden worden gespeeld, kunnen meerdere clubs MVV nog passeren.

Bij MVV zorgde het ontbreken van Raoul Last deze week voor wat onrust in de aanloop naar het duel met AZ. De verdediger communiceerde via sociale media dat hij na dit seizoen moet vertrekken van de club, omdat hij niet meer zou voorkomen in de toekomstplannen; trainer Darije Kalezic denkt daar anders over en hield Last buiten de wedstrijdselectie. De sportieve resultaten zijn de laatste weken echter uitstekend in Maastricht en op die voet wilde de club verder. MVV opende de score na iets meer dan een kwartier, toen AZ-keeper Beau Reus een ogenschijnlijk houdbaar afstandsschot van Joy-Lance Mickels niet goed verwerkte.

Niet veel later kwam AZ echter op gelijke hoogte. Doelman Mike Havekotte van MVV leek in twee instanties redding te brengen op een kopbal van Des Kunst, maar de grensrechter merkte op dat de bal de doellijn had gepasseerd voordat Havekotte het leer tegen de borst drukte. Hij werd tevens licht geduwd door Kunst. Daardoor wist MVV een oud clubrecord – vier keer op rij zonder tegendoelpunt winnen – niet te evenaren. Kort na de pauze leverde de eerste aanval van de tweede helft een 1-2 voorsprong op voor AZ, doordat Fedde de Jong er na een combinatie met Kunst 1-2 van maakte.

Ook MVV slaagde er echter in om een achterstand om te buigen in een voorsprong. Na een fraaie actie en dito voorzet van Jérôme Deom maakte Djibril Dianessy er 2-2, waarna Arne Naudts in minuut 81 voor het beslissende doelpunt zorgde na goed voorbereidend werk van Sven Blummel. In de vijf minuten durende blessuretijd zocht AZ naar de 3-3, maar dat doelpunt zat er niet meer in.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 SC Cambuur 27 21 3 3 55 66 2 De Graafschap 27 19 3 5 20 60 3 NAC Breda 27 17 5 5 29 56 4 Almere City FC 27 17 5 5 23 56 5 Go Ahead Eagles 27 16 5 6 23 53 6 NEC 27 15 5 7 24 50 7 FC Volendam 27 12 8 7 19 44 8 Roda JC Kerkrade 27 12 8 7 13 44 9 Telstar 27 9 7 11 3 34 10 Excelsior 27 10 3 14 2 33 11 MVV Maastricht 28 9 5 14 -22 32 12 Jong Ajax 27 8 6 13 -11 30 13 Helmond Sport 27 7 9 11 -12 30 14 FC Eindhoven 27 7 8 12 -9 29 15 Jong FC Utrecht 27 9 1 17 -14 28 16 TOP Oss 27 8 4 15 -20 28 17 Jong PSV 27 6 6 15 -18 24 18 Jong AZ 28 6 5 17 -35 23 19 FC Dordrecht 27 6 3 18 -41 21 20 FC Den Bosch 27 4 7 16 -29 19