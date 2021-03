IJzersterke comeback levert Karsdorp topcontract op bij AS Roma

Vrijdag, 12 maart 2021 om 14:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:37

De toekomst van Rick Karsdorp ligt bij AS Roma. De club bevestigt vrijdag via de officiële kanalen dat rechtsbenige vleugelverdediger een contract tot medio 2025 in de wacht heeft gesleept in het Stadio Olimpico. De vorige verbintenis van Karsdorp liep na dit seizoen af. De voormalig Feyenoorder is onder trainer Paulo Fonseca bezig aan een ijzersterk seizoen in Rome.

Karsdorp kan al geruime tijd rekenen op een basisplaats bij AS Roma, dat donderdag in de achtste finale van de Europa League afrekende met Shakhtar Donetsk: 3-0. De Nederlander wordt dit seizoen gebruikt al meest rechtse middenvelder in een 3-4-2-1-systeem. Het contrast met zijn eerste periode in de Italiaanse hoofdstad is groot. Karsdorp, in 2017 voor zestien miljoen euro overgenomen van Feyenoord, kende door blessuretijd een valse start in de Serie A. Na een verhuurperiode bij Feyenoord keerde hij echter sterk terug bij de huidige nummer vier.

"Ik ben heel blij met dit contract", reageert Karsdorp op de website van Roma. "Ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen, in iedere afdeling van de club. Die steun was heel belangrijk om het tij te keren en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen." Volgens directeur Tiago Pinto heeft Karsdorp met zijn harde werk 'duidelijk laten zien hoe graag hij deel wil uitmaken van dit project'. "Aan de hand van de technische en de medische staf heeft hij steeds progressie geboekt en we zijn trots om hem daarvoor te kunnen belonen."

De helemaal opgeleefde Karsdorp werd recentelijk zelfs weer in verband gebracht met het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer had echter geen plaats voor de rechtspoot in zijn voorlopige selectie voor de aankomende WK-kwalificatieduels van Oranje. Desondanks kijkt Karsdorp met veel optimisme naar de toekomst. "AS Roma is anders gaan spelen en ik pas goed in dat plaatje. Maar het belangrijkste verschil is dat ik topfit ben. Dat was eerder het grote probleem. Ook bij Feyenoord. Als je fysiek niet in orde bent, kun je het niet laten zien. Ik kwam nu fit van Feyenoord naar Rome en ook het feit dat er lang niet was gespeeld door corona, had geen negatieve invloed op mij. Daarnaast wist ik wel wat mij te wachten stond", zo klonk het in februari in een interview met het Algemeen Dagblad.

Karsdorp is momenteel in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Parma van zondagmiddag. Het is voor de flankspeler een weerzien met Graziano Pellè, zijn voormalig ploeggenoot bij Feyenoord. Parma bezet de negentiende plaats in de Serie A en heeft de punten heel hard nodig in de strijd tegen degradatie. Naast Pellè krijgt Karsdorp te maken met Joshua Zirkzee, al is het nog de vraag of de door Bayern München verhuurde aanvaller speeltijd krijgt tegen AS Roma.