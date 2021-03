Advocaat: ‘Het is wel vreemd dat hij juist voor zo’n wedstrijd gekozen wordt’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 15:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:16

Dick Advocaat is verrast door de aanstelling van Bas Nijhuis als scheidsrechter voor de topper tussen PSV en Feyenoord van zondag. De arbiter staat voor het eerst sinds een geruchtmakende ruzie weer oog in oog met Roger Schmidt, de trainer van PSV. Advocaat is niet bang dat Nijhuis zich laat 'imponeren' door Schmidt, maar vindt het vreemd dat de KNVB het weerzien tussen de kemphanen uitgerekend plant voor zo'n groot affiche.

"Bas Nijhuis is een van de topscheidsrechters in Nederland. Die fluit zijn wedstrijd en is niet geïmponeerd door Schmidt of door Advocaat, daar ben ik helemaal niet bang voor", zegt Advocaat vrijdag op de wekelijkse persconferentie. "Ik vind het heel vreemd, maar ik ben er helemaal niet bang voor. Ik weet hoe Nijhuis is. Hij laat zich daar niet door intimideren. Het is wel een vreemde situatie dat hij juist voor zo'n wedstrijd, een topwedstrijd, gekozen wordt. Je kan ook zeggen 'We doen PSV - Fortuna Sittard', of wie dan ook."

Het artikel gaat verder onder de video Roger Schmidt blikt vooruit op de wedstrijd van zondag, Feyenoord - PSV Meer videos

Schmidt beschuldigde Nijhuis er bijna twee maanden geleden van dat hij expres tegen PSV zou fluiten en de coach zei zelfs dat de ervaren scheidsrechter dit expliciet zou hebben gezegd. "De scheidsrechter heeft vandaag na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", zo zei Schmidt in januari na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5 zege). De harde woorden van Schmidt na afloop van het duel kwamen voor Nijhuis als een totale verrassing.

De snoeiharde kritiek van Schmidt aan het adres van Nijhuis leidde tot een onderzoek van de openbaar aanklager. De PSV-coach werd uiteindelijk voor twee wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Hij miste de uitwedstrijd van PSV tegen FC Emmen (0-2) en keerde vervolgens op 31 januari terug op de bank bij de Eindhovenaren. Advocaat blikt op de persconferentie kort terug op de ruzie van twee maanden geleden. "Zo ver durf ik niet te gaan", is het enige wat de trainer van Feyenoord erover zegt.

Schmidt liet eerder op de vrijdag tijdens de persconferentie van PSV weten dat de situatie tussen hem en Nijhuis 'niet belangrijk' is. "Ik wil er verder ook niet op reageren. Ik heb er al te veel over gezegd. Daar zal ik mee stoppen, maar ik hoef niet met hem te praten. Dat is niet gebruikelijk", zei Schmidt, doelend op zijn eerdere uitspraak dat hij Nijhuis nooit meer hoeft te spreken. "Het moet over de wedstrijd gaan. Daar moet de focus op liggen. Voor zowel mij als voor mijn team."