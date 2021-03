Dick Advocaat meldt blessures van ‘twee à drie weken’ en ‘vijf à zes weken’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 14:23 • Dominic Mostert

Feyenoord kan voorlopig niet beschikken over Mark Diemers en Bart Nieuwkoop. De middenvelder en de verdediger staan respectievelijk 'twee à drie' en 'vijf à zes weken' aan de kant, bevestigt trainer Dick Advocaat vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie. Er is ook goed nieuws voor Feyenoord, want Justin Bijlow keert waarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie voor het uitduel met PSV van zondag.

"Met Bijlow gaat het goed", vertelt Advocaat, die zaterdag tegen VVV-Venlo (6-0 zege) niet kon beschikken over Bijlow. De keeper maakte vorige maand zijn rentree na een voetblessure, maar worstelde nadien met zijn fitheid. "Hij heeft de hele week meegetraind, dus we moeten even kijken wat we doen. De verwachting is dat hij waarschijnlijk bij de wedstrijdselectie zit", geeft de trainer aan.

"Alleen Bart en Diemers zijn er niet bij. Diemers heeft sinds deze week problemen met zijn hamstring. Hij is er twee of drie weken uit. Bij Bart duurt het wat langer, want bij hem kwam het vrij hard aan. Die is er wel vijf of zes weken uit", vervolgt Advocaat. Nieuwkoop was er tegen VVV niet bij, omdat hij tijdens de training een hamstringblessure opliep. Feyenoord meldde vorige week dat hij in ieder geval 'de komende weken' zou ontbreken en een spoedige rentree zit er dus niet in.

Advocaat ziet de topper van zondag als 'de enige kans' om nog te blijven meedoen om de tweede plek in de Eredivisie. Feyenoord staat momenteel op de vijfde plek, met acht punten achterstand op de nummer twee uit Eindhoven. "Als je wint, worden de andere ploegen ook nerveus. Dit wordt een moeilijke wedstrijd, maar wel een heel interessante. PSV is een ploeg die ons wel ligt. Dat hebben we de laatste twee jaar wel bewezen, dus waarom zondag niet? Als we drie punten kunnen inlopen, komt het allemaal wat dichter bij elkaar te staan."