Ajax hofleverancier van Elftal van de Week in Europa League

Vrijdag, 12 maart 2021 om 13:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:59

Ajax is hofleverancier van het Elftal van de Week in de Europa League. In het elftal van de UEFA, dat wordt samengesteld aan de hand van een algoritme van de zogeheten FedEx Performance Zone, zijn met Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic drie spelers van Ajax opgenomen. De Amsterdammers zegevierden donderdag met 3-0 over Young Boys.

Granada, Tottenham Hotspur en Arsenal leveren twee spelers voor het weekeltal. De club uit LaLiga won met 2-0 van Molde; Tottenham Hotspur zegevierde met 2-0 over Dinamo Zagreb en Arsenal boekte een 1-3 overwinning op Olympiacos, mede door een fraai afstandsschot van de voor het weekelftal geselecteerde Martin Ödegaard. Tot slot zijn Villarreal en AS Roma, na zeges op respectievelijk Dynamo Kiev (0-2) en Shakhtar Donetsk (3-0), vertegenwoordigd door één speler.

Tagliafico en Tadic werden in het rapport van Voetbalzone al beoordeeld met een 7,5, terwijl Gravenberch een 6,5 ontving. Ajax zette dankzij doelpunten van Davy Klaassen, Tadic en Brian Brobbey een reuzenstap richting de kwartfinale van de Europa League. Volgende week donderdag staat de returnwedstrijd in Zwitserland op het programma.

Tadic strijdt zelf bovendien nog om een individuele uitverkiezing. De aanvoerder van Ajax werd behoort tot de vier kandidaten om Speler van de Week te worden, maakte de UEFA vrijdag bekend. Zijn concurrenten zijn Harry Kane, Lorenzo Pellegrini en Roberto Soldado, die eveneens in het Elftal van de Week zijn opgenomen. Op de website van de UEFA kan er worden gestemd op een van de vier genomineerden.

Het Elftal van de Week in de Europa League: Rui Silva (Granada); Serge Aurier (Tottenham Hotspur), Gabriel (Arsenal), Raúl Albiol (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Ajax); Ryan Gravenberch (Ajax), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Martin Ödegaard (Arsenal); Roberto Soldado (Granada), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Dusan Tadic (Ajax).